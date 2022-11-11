Свій фейк російські пропагандисти опублікували разом з відео, на якому ці вигадки нібито підтверджує український полонений, повідомляє 24 канал. Однак важливо розуміти, що у полоні окупанти часто під тиском змушують українських військових говорити абсурдні речі на камеру.

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Жалюгідний фейк російської пропаганди

Окупанти змусили українського полоненого командира на камеру говорити про нібито плани напасти на Курську та Бєлгородську області Росії. Буцімто наша країна хоче "почати наступ" на російську територію з настанням холодів, аби "легше було їхати військовою технікою".

Такі вигадки пропагандистів виглядають абсолютно недолуго на тлі того, що Україна налаштована тільки повернути своє. Військово-політичне керівництво України неодноразово говорило про вихід на міжнародно визнані українські кордони 1991 року як головну мету, для досягнення якої наші воїни роблять усе можливе. Зокрема, 11 листопада українські воїни увійшли в Херсон, який з перших днів російського вторгнення був під окупацією.

Однак ситуація є показовою – від "візьмемо Київ за 3 дні" російська пропаганда перейшла до створення фейків про загрозу нападу України на Росію на 9-ий місяць повномасштабної війни.

Росія готується до війни на своїй території

Напередодні видання Bloomberg опублікувало матеріал про те, що Росія готується до війни на власній території. Для цього Кремль дав розпорядження перевіряти старі занедбані укриття. Ще раніше у Бєлгородській області почали встановлювати протитанкові перешкоди.

Однак журналісти також відзначають факт того, що українське керівництво неодноразово заявляло, що нашою метою є звільнення усіх українських територій і про жодне "вторгнення" на територію Росії мова йти не може. Крім того, як зазначило видання, Захід не надає Україні деяких видів наступального та далекобійного озброєння саме через острахи того, що Україна могла б атакувати російську територію. Тому вигадки росіян є просто фарсом, який, вочевидь, спрямований на залякування внутрішньої авдиторії, щоб серед росіян зростала підтримка війни.

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