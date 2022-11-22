Про це 24 каналу розповіла російська опозиційна журналістка та засновниця руху "Русь сидящая" Ольга Романова. За її словами, навряд чи показове затримання мобілізованих дасть якісь результати.

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Адже зараз російські чоловіки ухвалюють зовсім інші рішення.

Відмова воювати, коли тебе вже мобілізували, – це крайній ступінь. Люди могли поїхати або вийти на протести раніше. Однак відмова їхати на війну після мобілізації – це вже якісь початкові форми протесту,

– зазначила Романова.

Вона додала, що такі процеси посилюватимуться щодня.

"Краще відсидіти, бо є шанс залишитися живим"

У вересні Владімір Путін підписав указ про кримінальну відповідальність за ухиляння від мобілізації. Зокрема, за відмову брати участь у бойових діях загрожує позбавлення волі на строк від 2 до 3 років.

За словами Романової, люди вважають, що краще потрапити до автозака, аніж туди, де страшно та де вбивають.

Та хоч і 10 років відсидіти – все одно є шанс залишитися живим. Тим паче очевидно, що 10 років цей режим не проіснує. І коли закінчиться війна – а ми переконані, що вона закінчиться перемогою України – тоді все буде інакше,

– наголосила російська журналістка.

Російські в'язні не хочуть йти на війну

Як повідомила засновниця руху "Русь сидящая", її організація отримує листи від російських в'язнів. Ув'язнені починають висловлювати свою позицію щодо участі у війні в Україні.

"Я не пішов до ПВК "Вагнера", не піду за мобілізацією. Краще знову у в'язницю, ніж вбивати тих, хто захищає свій дім та свою землю", – процитувала один з листів Романова.

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Вона додала, що таких листів не було на початку війни чи влітку. Вони почали надходити лише зараз.

У цьому немає зайвих слів, зайвого пафосу. В'язні починають так думати та писати, підписуючись власним ім'ям. Так, дуже часто людьми рухає страх смерті. Однак попри всі путінські погрози та арешти, пробиваються інші нотки,

– сказала журналістка.

ПВК "Вагнера" дісталася Далекого Сходу

Тим часом Євген Пригожин продовжує вербувати людей у російських в'язницях. За словами Романової, також вона отримала листа від матері ув'язненого з Далекого Сходу.

Жінка там свариться з начальством закладу, аби її сина не забирали на війну. Вона пише, що начальство тюрми саме в шоці, що приїхали забирати людей. Тобто вагнерівці прийшли на Далекий Схід у ці вихідні,

– повідомила журналістка.

Пригожин з липня завербував 35 тисяч ув'язнених

За даними руху "Русь сидящая", з липня вагнерівці завербували у російських в'язницях 35 тисяч ув'язнених. Засновниця руху додала, що ці дані опосередковано підтверджує і російська Федеральна служба виконання покарань.

За офіційними даними, зараз у тюрмах сидить на 23 тисячі менше людей, ніж до початку війни.

"Якщо 35 тисяч завербували, з них 23 тисячі підтверджують офіційно, то це означає, що ще приблизно є 12 тисяч завербованих в запасі, які ще не були на війні", – розповіла Романова.

У Росії є ще великий ресурс для вербування на війну

Як зазначила опозиційна журналістка, у Росії ще є велика кількість людей у місцях позбавлення волі, які можуть стати цілями ПВК "Вагнера". Зокрема, вагнерівці тільки почали їздити до Сибіру, на Урал і на Далекий Схід.

Загалом же, за словами Романової, у Росії зараз налічується майже пів мільйона ув'язнених.

8% із них – жінки.

100 тисяч – це вже зовсім літні люди та інваліди.

Серед інших же, як зазначила журналістка, вагнерівці можуть набирати людей на війну в Україні.

Ув'язнені жінки просяться у ПВК "Вагнера"

Романова розповіла, що є дивні випадки, коли на війну рвуться ув'язнені жінки. Зокрема, одна з жінок написала руху "Русь сидящая" листа з проханням допомогти їй влаштуватися до ПВК "Вагнера".

Мене вражає, що знаходяться добровольці. Я розумію, що хочеться вирватися із в'язниці. Але війна – не найкраще місце, куди можна вирватися. Тим паче для жінки,

– зауважила журналістка.

У Росії офіційно будуть мобілізувати в'язнів

Вона додала, що існують шанси, що у російських колоніях людей вербуватимуть не тільки вагнерівці. Ув'язнених може мобілізувати й держава. Адже недавно у Росії ухвалили закон про те, що призову до армії підлягають люди з судимістю, включаючи чинну.

Це означає, що братимуть людей у ​​таборах. Цікаво, що про це весь час говорив Пригожин, коли приїжджав у табори. Він казав "Якщо зі мною не підете – заберуть насильно". Він наче знав,

– розповіла Романова.

Вона додала, що, ймовірно, в'язнів почнуть призивати до армії під час найближчої мобілізації, яку у Росії очікують з дня на день.

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Мобілізація в Росії: коротко