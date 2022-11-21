Велика кількість "двохсотих" призводить до необхідності постійної заміни ліквідованих окупантів на свіже "гарматне м’ясо". А це неабияк підриває плани військово-політичного керівництва Росії на формування великої кількості нових та хоча б якось навчених батальйонів.
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Саме через це, за даними джерел 24 каналу в українських спецслужбах, працівники російських військкоматів вимушені продовжувати оголошену Путіним мобілізацію.
Набір на війну не зупинявся ані на день
- Хоча бункерний диктатор і заявив на всю свою країну про те, що мобілізація призупинена, насправді вона триває. Справа у тому, що до загарбницького війська набирають не у меншій кількості "м'яса" та не у всіх регіонах.
- Під приводом пошуків тих, хто нібито ухиляється від служби, поліцейські та представники військкоматів продовжують "кошмарити" населення російської глибинки.
- Продовжують страждати від "могилізації" там, де "Ваньки" мінімально схильні до бунтів, в областях, на які владі взагалі наплювати. Бурятія, Тива, Якутія та інші не надто розвинуті регіони досі продовжують лідирувати у сумнівному рейтингу щодо кількості відправлених на забій.
- При цьому пояснюють не дуже тямущим росіянам продовження мобілізаційних заходів по-різному. Комусь кажуть, що до військкомату треба з’явитися для отримання мобілізаційного предписання.
- З точки зору російських законів, це означає, що у випадку оголошення мобілізації людина має терміново з’явитися у військкоматі. А оскільки ж Путін не підписав наказ про зупинку заходів, поява предписання у військовому квитку автоматично дорівнює безпосередньо зарахуванню на службу.
Таким "щасливчикам" кажуть, що діють за законом, а бюрократичну помилку виправлять вже на точці збору. Мовляв, треба з’їздити у Валуйки, а звідти всіх повернуть додому. І, зрозуміло ж, з Бєлгородської області "чмобіки" їдуть не назад до своїх розвалених бараків, а напряму в окопи.
Іншим чоловікам, яких відловлюють у торгівельних центрах, квартирах та під’їздах, пропонують прибути до військкоматів для підготовки до другої хвилі мобілізації. І тут вже когось насправді відпускають додому після актуалізації всієї інформації, а когось – закидають у зону бойових дій.
Путін перекладе відповідальність на місцеву владу
Продовження заходів із мобілізації населення у Росії відбуваються при повній тиші в інформаційному просторі країни-агресорки. Ніяких масових протестів чи висловлення незадоволення тому, що розказане по телевізору жодним чином не співпадає із реаліями, "за порєбріком" нема. То ж це розв’язує кривавому режиму руки та дає можливість надалі набирати "гарматне м’ясо" у глибинках.
При цьому для Путіна подібний підхід є безпрограшним, адже якщо населення раптом збунтується, він завжди може зробити здивоване обличчя та розпорядитися покарати винних. Мовляв, то посадовці на місцях перегнули палку та не так трактували закон, а сам цар хороший.
Саме так він вчинив, коли йому довелося визнати, що на війну в Україну погнали строковиків, хоча, зрозуміло, кремлівський фюрер був обізнаний у тому, що 19-річні ненавчені юнаки відправилися на забій.