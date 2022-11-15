За даними джерел 24 каналу в українських спецслужбах, каравани з награбованим рухаються у бік Воронезької області з Сєвєродонецька, Лисичанська та навіть Старобільська. Діють загарбники приблизно за тією ж схемою, яку ми вже бачили на Херсонщині, де в окупантів також було відчуття неминучої втечі.

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Оскільки ж для росіян наближається момент перерізання траси Сватове – Кремінна з подальшим можливим виходом ЗСУ вглиб ворожих позицій, "досвідчені" офіцери й розпочали евакуйовувати додому все, що лише можуть вкрасти.

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Як це й відбувалося на правобережжі Херсонської області, перед втечею командири встановили жорсткі правила розподілу награбованого : все цінне майно українців залишається їм, а звичайні солдати мають лише за додаткову оплату охороняти каравани та відправлятися гинути на передову для прикриття вивезення намародереного.

: все цінне майно українців залишається їм, а звичайні солдати мають лише за додаткову оплату охороняти каравани та відправлятися гинути на передову для прикриття вивезення намародереного. У випадку прориву фронту, згідно із задумкою командування, частково мобілізовані росіяни мають відступати останніми, аби своїми тілами закрити всі цінні для армії загарбників угруповання. Аби "чмобіки" не розбіглися, за ними стежитимуть бійці загороджувальних загонів.

Починаючи з 10 листопада, розстрільні команди, що "пасуть" мобілізованих, були замінені з кадировців на інших представників Росгвардії.

Самі бойові загони "Дона" при цьому переселилися до більш безпечного Луганська.

Крім того, загороджувальні загони забезпечили автівками, щоб вони мали шанс ввтекти від бійців ЗСУ. Тоді як вижившим "чмобікам" доведеться рятуватися пішки. Втім, доля непідготовлених росіян, яких закинули на передову на "м'ясо", жодним чином нікого не турбує.

Що цікаво, така підготовка до втечі відбувається виключно "у низах". Тобто вище військово-політичне керівництво окупантів збирається стояти на Луганщині до останнього солдата. Або ж принаймні закидувати на фронт максимальну кількість "чмобіків" та затримувати ЗСУ за будь-яку ціну хоча б до того моменту, доки російське суспільство не забуде "відступ" з Херсонщини.

Адже у Путіна розуміють, що від цілої низки військових провалів та ще й у такий короткий проміжок часу підтримка влади з боку російського населення може стрімко захитатися. То ж годувати своїх рабів двома масштабними "відступами" поспіль у Кремлі дуже не хочуть.

Саме тому на північній частині Луганщини найближчими тижнями гинутимуть тисячі мобілізованих.

Що відбувається на луганському напрямку

Загалом угруповання окупантів, які намагаються утримати лінію фронту на півночі Луганщини, перебувають у вкрай складному становищі. Батальйонно-тактичні групи росіян досі не змогли повноцінно перегрупуватися після втечі з Харківщини. Для зупинки Сил оборони України на лінії Сватове – Кремінна російські генерали почали масово закидати на передову "чмобіків". Втім, велика кількість гарматного м'яса хоча й призупинила наступ, до ефективної протидії ЗСУ не призвела.

Оскільки ж українські захисники змогли взяти під вогневий контроль життєво важливу для орди трасу Р66, у загарбників почала суттєво "провисати" логістика.

Саме через це офіцери, які здатні робити висновки, зрозуміли, що з високою долею ймовірності найближчим часом їм доведеться демонструвати "від'ємний наступ", бо російські капітани та майори гинути за чужі території не збираються. До того ж війна для них – це можливість збагатитися. Саме тому вони вирішили не займатися облаштуванням позицій та не готувати "чмобіків" до битви, а заздалегідь вивезти награбоване, аби у випадку стрімкого просування ЗСУ не тікати з пустими руками.