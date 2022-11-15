По данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, караваны с награбленным двигаются в сторону Воронежской области из Северодонецка, Лисичанская и даже Старобельска. Действуют захватчики примерно по той же схеме, которую мы уже видели на Херсонщине, где у оккупантов тоже было ощущение неизбежного бегства.

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Поскольку для россиян приближается момент перерезания трассы Сватово – Кременная с последующим возможным выходом ВСУ вглубь вражеских позиций, "опытные" офицеры и начали эвакуировать домой все, что могут украсть.

Рядовых лишили монополии на мародерство

Как и происходило на правобережье Херсонской области, перед бегством командиры установили жесткие правила распределения награбленного : все ценное имущество украинцев остается им, а обычные солдаты должны только за дополнительную оплату охранять караваны и отправляться гибнуть на передовую для прикрытия вывоза намародеренного.

: все ценное имущество украинцев остается им, а обычные солдаты должны только за дополнительную оплату охранять караваны и отправляться гибнуть на передовую для прикрытия вывоза намародеренного. В случае прорыва фронта, по задумке командования, частично мобилизованные россияне должны отступать последними, чтобы своими телами закрыть все ценные для армии захватчиков группировки. Чтобы "чмобики" не разбежались, за ними будут следить бойцы заградительных отрядов.

Начиная с 10 ноября, расстрельные команды, которые "пасут" мобилизованных, были заменены с кадыровцев на других представителей Росгвардии.

Сами боевые отряды "Дона" при этом переселились в более безопасный Луганск.

Кроме того, заградительные отряды снабдили автомобилями, чтобы они имели шанс убежать от бойцов ВСУ. В то время как выжившим "чмобикам" придется спасаться пешком. Впрочем, судьба неподготовленных россиян, заброшенных на передовую на "мясо", никого не беспокоит.

Что интересно, такая подготовка к бегству происходит исключительно "в низах". То есть высшее военно-политическое руководство оккупантов собирается стоять на Луганщине до последнего солдата. Или по крайней мере забрасывать на фронт максимальное количество "чмобиков" и задерживать ВСУ любой ценой хотя бы до того момента, пока российское общество не забудет "отступление" из Херсона.

Ведь у Путина понимают, что от целого ряда военных провалов, да еще и в такой короткий промежуток времени, поддержка власти со стороны российского населения может стремительно пошатнуться. Поэтому кормить своих рабов двумя масштабными "отступами" подряд в Кремле очень не хотят.

Именно поэтому в северной части Луганской области в ближайшие недели будут гибнуть тысячи мобилизованных.

Что происходит на луганском направлении

В целом группировки оккупантов, которые пытаются удержать линию фронта на севере Луганщины, находятся в крайне сложном положении. Батальонно-тактические группы россиян до сих пор не смогли полноценно перегруппироваться после бегства из Харьковской области. Для остановки Сил обороны Украины на линии Сватово – Кременная российские генералы начали массово забрасывать на передовую "чмобиков". Впрочем, большое количество пушечного мяса, хотя и приостановило наступление, к эффективному противодействию ВСУ не привело.

Поскольку украинские защитники смогли взять под огневой контроль жизненно важную для орды трассу Р66, у захватчиков начала существенно "провисать" логистика.

Именно поэтому офицеры, способные делать выводы, поняли, что с высокой долей вероятности в ближайшее время им придется демонстрировать "отрицательное наступление", потому что российские капитаны и майоры погибать за чужие территории не собираются. К тому же, война для них – это возможность обогатиться. Именно поэтому они решили не заниматься обустройством позиций и не готовить "чмобиков" к битве, а заранее вывезти награбленное, чтобы в случае быстрого продвижения ВСУ не бежать с пустыми руками.