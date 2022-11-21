Так, дружини "мобіків" поскаржилися на погане забезпечення чоловіків. Відповідне відео опублікували у мережі, інформує 24 канал.

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Росіянки влаштували бунт

За словами жінок, мобілізованих чоловіків відправили на передову з автоматами 1986 року та двома гранатами.

Росіянки розповіли, що призовників після місяця так званої "підготовки", що полягала в рубанні дров, кинули на передову на Луганщину. Там вони нині риють окопи і, голодні, "тримають оборону".

У них немає коптерів, тепловізорів, нічого. Все, що їм дали, – це бронік, каска, автомат і дві гранати. Одна для противника, друга для себе! Вони хочуть перемоги, але нашим чоловікам не дали навіть маленького шансу,

– заявила одна з жінок.

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Російські "мобіки" показали, які їм видали каски та бронежилети

Нещодавно мобілізований росіянин обурився, що пластина у бронежилеті, який йому видали, зроблена з матеріалу, схожого на кераміку. Ба більше, посередині дірка, ймовірно від удару ножем.

До того ж росіянам видали пробиті наскрізь шоломи. За словами "мобіка", отриману каску можна буквально роздовбати рукою.

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