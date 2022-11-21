Так, жены "мобиков" пожаловались на плохое обеспечение мужчин. Соответствующее видео было опубликовано в сети, информирует 24 канал.

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Россиянки устроили бунт

По словам женщин, мобилизованных мужчин отправили на передовую с автоматами 1986 года и двумя гранатами.

Россиянки рассказали, что призывников после месяца так называемой "подготовки", заключавшейся в рубке дров, бросили на передовую в Луганскую область. Там они роют окопы и, голодные, "держат оборону".

У них нет коптеров, тепловизоров, ничего. Все, что им дали – это броник, каска, автомат и две гранаты. Одна для противника, вторая для себя! Они хотят победы, но нашим мужчинам не дали даже маленького шанса,

– заявила одна из женщин.

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Российские "мобики" показали, какие им выдали каски и бронежилеты

Недавно мобилизованный россиянин возмутился, что пластина в бронежилете, который ему выдали, сделана из материала, похожего на керамику. Более того, посередине дыра, вероятно от удара ножом.

К тому же россиянам выдали пробитые насквозь шлемы. По словам "мобика", полученную каску можно буквально раздолбать рукой.

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