Інцидент трапився у селі Тимовське о першій годині дня за місцевим часом. Про це інформують російські пропагандистські ЗМІ, пише 24 канал.

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На Сахаліні горить будинок

На кадрах з місця події видно, що від цілого ряду квартир абсолютно нічого не залишилося. Спершу російські журналісти заявили, що під завалами можуть бути 6 людей. На місце події, окрім рятувальників, мав вилетіти вертоліт МНС, адже пожежа у будинку – дуже потужна.

Шукати людей під уламками будинку відправили 41 пожежну бригаду. Однак ті не справляються, то ж місцеві мешканці допомагають розбирати завали.

Момент вибуху в багатоповерхівці на Сахаліні: відео

Наслідки вибуху на Сахаліні: відео

За попередніми даними, інцидент трапився через вибух газового балана, який лежав на балконі. Наразі відомо про 3 жертв і 9 постраждалих. Місцевих мешканців тимчасово розмістити у будинку культури.