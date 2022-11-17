Інцидент трапився в ніч на 20 жовтня у муніципалітеті Гросс-Стремкендорф, що біля Вісмара. Повідомляють, що підозрюваний був заарештований чотири тижні тому після пожежі.

До теми В Німеччині згорів притулок для українських біженців: у поліції підозрюють підпал

Правоохоронці затримали зловмисника

У виданні зазначають, що це 32-річний пожежник з громади Бловатц. Чоловік раніше не виявляв політичної активності. Слідчі з'ясовують, чи є зв'язок з серією попередніх підпалів у цьому районі.

Після руйнівної пожежі 19 жовтня поліція спочатку припускала підпал. Слідство не виключало політичного підґрунтя, оскільки кількома днями раніше на вхідній вивісці будинку було виявлено графіті зі свастикою.

За кілька тижнів до цього в регіоні також сталася незрозуміла серія пожеж, в результаті яких постраждали солом'яні скирти, лісові масиви, а 10 жовтня – порожній солом'яний будинок у Бловатці.

Правоохоронці зазначають, що їх насторожили розбіжності затриманого. Також знайшлися свідки, які допомогли викрити рятувальника. Зокрема, один з них повідомив, що бачив, як чоловік приїхав на машині незадовго до початку пожежі та незабаром поїхав.

Реакція місцевої прокуратури

А от у місцевій прокуратурі запевняють, що на місці пожежі не виявлено жодних ознак політично вмотивованих дій. Про це заявила головна прокурорка Клаудія Ланге.

Внаслідок нашого розслідування ми припускаємо, що злочинний акт у Грос-Стремкендорфі був частиною низки пожеж,

– сказала вона.

Затриманий заперечує звинувачення, його продовжують тримати під вартою.

Що відомо про інцидент

Пожежа спалахнула в притулку для біженців з України, який облаштували в будівлі готельного комплексу Schäfereck.

У цей вечір в будівлі перебувало 17 осіб – 14 громадян України та 3 співробітників Червоного хреста. На щастя, ніхто не постраждав та здоров'ю людей нічого не загрожує.

На місце події прибули майже 120 співробітників екстрених служб. Коли рятувальники приїхали, співробітники готелю та очевидці намагалися гасити полум'я самотужки, використовуючи вогнегасники. Однак вогонь швидко перекинувся на солом'яний дах, в результаті чого від будівлі залишилися лише зовнішні стіни.

Дмитро Лубінець закликав владу Німеччини провести повне, неупереджене та швидке розслідування.

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