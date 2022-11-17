Инцидент произошел в ночь на 20 октября в муниципалитете Гросс-Стремкендорф возле Висмара. Сообщается, что подозреваемый был арестован четыре недели после пожара.

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Правоохранители задержали злоумышленника

В издании отмечают, что это 32-летний пожарный из общины Бловатц. Мужчина ранее не проявлял политической активности. Следователи выясняют, есть ли связь с серией предыдущих поджогов в этом районе.

После разрушительного пожара 19 октября полиция сначала предполагала поджог. Следствие не исключало политической подоплеки, поскольку несколькими днями ранее на входной вывеске дома были обнаружены граффити со свастикой.

Несколькими неделями ранее в регионе также произошла непонятная серия пожаров, в результате которых пострадали соломенные скирды, лесные массивы, а 10 октября – пустой соломенный дом в Бловатке.

Правоохранители отмечают, что их насторожили разногласия задержанного. Также нашлись свидетели, которые помогли разоблачить спасателя. В частности, один из них сообщил, что видел, как мужчина приехал на машине незадолго до начала пожара и вскоре уехал.

Реакция местной прокуратуры

А вот в местной прокуратуре уверяют, что на месте пожара не обнаружено никаких признаков политически мотивированных действий. Об этом заявила главный прокурор Клаудия Ланге.

В результате нашего расследования мы предполагаем, что преступный акт в Гросс-Стремкендорфе был частью ряда пожаров,

– сказала она.

Задержанный отрицает обвинения, его продолжают содержать под стражей.

Что известно об инциденте

Пожар вспыхнул в приюте для беженцев из Украины, который обустроили в здании гостиничного комплекса Schäfereck.

В этот вечер в здании находились 17 человек – 14 граждан Украины и 3 сотрудника Красного креста. К счастью, никто не пострадал и здоровью людей ничего не угрожает.

На место происшествия прибыли около 120 сотрудников экстренных служб. Когда спасатели приехали, сотрудники гостиницы и очевидцы пытались гасить пламя своими силами, используя огнетушители. Однако огонь быстро перекинулся на соломенную крышу, в результате чего от здания остались только наружные стены.

Дмитрий Лубинец призвал власти Германии провести полное, беспристрастное и быстрое расследование.

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