Политологи убеждены, что немецкое правительство умышленно тормозит процесс передачи нашему государству танков Leopard. Министр обороны Алексей Кулеба решил поставить Берлину риторический вопрос по этому поводу и рассказал, над чем сейчас работают украинские дипломаты.

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Основных боевых танков – нет

По словам главы МИД, до сих пор Берлин колеблется, передавать ли Украине важные танки. Хотя Германия четко пообещала передать некоторые виды вооружения, но в этом списке помощи нет боевых "Леопардов-2".

Такое решение (по передаче танков Leopard – 24 Канал) еще не принято, обязательств нет. Но мы над этим работаем,

– констатировал Кулеба.

В то же время он подметил определенное противоречие, которое есть в политике Германии в отношении Украины. Глава украинского ведомства не понимает, почему федеральное правительство колеблется, когда речь идет о боевых танках, но снабжает Вооруженные Силы артиллерией.

Обратите внимание! Во время интервью Кулеба также упомянул об анонсированной ранее военную помощь от ФРГ. Речь идет о системах противовоздушной обороны Iris-T и зенитных танках Gepard.

Лучший способ остановить Россию – оружие

Из-за постоянных массированных атак на энергоинфраструктуру нашего государства Кулеба считает, что сценарий полного блекаута достаточно реалистичен. Остановить Россию могут только ПВО, танки, артиллерия и другое вооружение. Кстати говоря, чем немецкие танки Leopard лучше за советские аналоги, недавно объяснял военный эксперт Андрей Харчук.

По словам специалиста, такое оружие технологически выше, чем большинство российских машин. В частности, "Леопарды" оборудованы совершенной системой управления огнем и имеют хорошую дальнобойную 122-миллиметровую пушку с хорошими бронебойными снарядами.

Кроме того, о важности западного вооружения, которое помогло переломить ход этой войны, рассказывал министр обороны. Алексей Резников. Он убежден, что авиация и танки – именно то, что в большом количестве необходимо украинской армии.