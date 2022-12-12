Эксперты отмечают, что из-за нападения России на Украину мировые государства уже сталкиваются с проблемой дефицита вооружения. Несмотря на это, глава Минобороны Алексей Резников рассказал, что становится препятствием на пути предоставления нашему государству различных танков, авиации и ПЗРК, которые помогли бы выиграть эту войну.

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Как иностранные партнеры помогают нам противостоять врагу

По словам Резникова, начало полномасштабного вторжения было той войной, когда одно государство с советским вооружением воевало против другого государства с советским вооружением, однако сейчас все наоборот. Именно танки и авиация, полученные от Европы и США, помогли украинской армии эффективно уничтожать врага. Также министр обороны подчеркнул, что наши военные очень быстро учатся и овладевают западными типами оружия.

Для меня нет никакой проблемы научить наших пилотов овладеть современной техникой. Мы уже показали, что мы справились и NASAMS, IRIS-T. У нас сегодня M270 MLRS, HIMARS, MARS-II,

– сказал министр.

Резников отметил, что именно артиллерия 155-миллиметового калибра, ПЗРК Stinger, гранатометы Carl Gustaf, самолеты F-16 и F-15, шведский Gripen помогли переломить ход этой войны.

Почему союзники колеблются в предоставлении вооружения

Глава оборонного ведомства убежден, что в Вооруженные Силы продемонстрировали высокую военную квалификацию, в частности, в изучении и применении контрбатарейных радаров.

Контрбатарейные радары от ARTHUR до AN/TPQ-36, мы легко с ними справились, у нас отлично работает наш флот с гарпунами – противокорабельные ракеты соответственно, поэтому я убежден, что проблем с нашей стороны нет,

– подчеркнул Резников.

Однако он констатировал, что государства-партнеры при принятии решений по предоставлению оружия учитывают также, как украинская армия будет справляться с ремонтом техники. Министр убежден, что чем сложнее, скажем, самолет, тем труднее восстановить его боеспособность после поломки.

Украинская нация выдерживает, а техника – нет. Это единственная проблема, которую нужно решить с партнерами,

– подчеркнул глава МОН.

Кроме того, он заверил, что наше государство в 2023 году получит немало современных вооружений от западных партнеров. Кстати, те же ПЗРК Stinger долгое время нам затруднились предоставлять США. Сейчас такая же ситуация со системами противовоздушной обороны Patriot, которые не хотят отправлять из Берлина в Киев