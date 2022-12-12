Експерти зазначають, що через напад Росії на Україну світові держави уже стикаються з проблемою дефіциту озброєння. Попри це, глава Міноборони Олексій Резніков розповів, що ще стає перешкодою на шляху надання нашій державі різноманітних танків, авіації та ПЗРК, які допомогли б виграти цю війну.

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Як іноземні партнери допомагають нам протистояти ворогові

За словами Резнікова, початок повномасштабного вторгнення був тією війною, коли одна держава з радянським озброєнням воювала проти іншої держави з радянським озброєнням, проте зараз усе навпаки. Саме танки та авіація, які ми отримали від Європи та США, допомогли українській армії ефективно знищувати ворога. Також міністр оборони наголосив, що наші військові дуже швидко навчаються та опановують західні типи зброї.

Для мене немає жодної проблеми навчити наших пілотів опанувати сучасну техніку. Ми вже продемонстрували, що ми впоралися і NASAMS, IRIS-T. Ми маємо сьогодні M270 MLRS, HIMARS, MARS-II,

– сказав міністр.

Резніков зауважив, що саме артилерія 155-міліметового калібру, ПЗРК Stinger, гранатомети Carl Gustaf, літаки F-16 та F-15, шведський Gripen допомогли переламати хід цієї війни.

Чому союзники вагаються щодо надання озброєння

Глава оборонного відомства переконаний, що в Збройні Сили продемонстрували високу військову кваліфікацію, зокрема у вивченні та застосування контрбатарейних радарів.

Контрбатарейні радари від ARTHUR до AN/TPQ-36, ми легко з ними впоралися, у нас чудово працює наш флот з гарпунами – протикорабельні ракети відповідно, тому я переконаний, що проблем з нашого боку немає,

– підкреслив Резніков.

Однак він констатував, що держави-партнери під час ухвалення рішень щодо надання зброї зважають також на те, як українська армія справлятиметься з ремонтом техніки. Міністр переконаний, що чим складніший скажімо, літак, тим важче відновити його боєздатність після поломки.

Українська нація витримує, а техніка – ні. Це єдина проблема, яку потрібно вирішити з партнерами,

– наголосив глава МОН.

Окрім того, він запевнив, що наша держава у 2023 році отримає чимало сучасного озброєння від західних партнерів. До речі, ті ж ПЗРК Stinger довгий час нам вагалися надавати США. Зараз така ж ситуація зі системами протиповітряної оборони Patriot, які не хочуть відправляти з Берліна у Київ.