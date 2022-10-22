Українська армія кожного дня вдосконалює свої навички з ліквідації російських ракет. У цьому ЗСУ допомагають переносні зенітно-ракетні комплекси Stinger.

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Крилату ракету збили на Київщині

Стало відомо 22 жовтня, що Сили Спеціальних Операцій ЗСУ знешкодили ворожу крилату ракету на півночі Київської області. Вона вилетіла з Воронезької області Росії та, можна припустити, що навіть не встигла "як слід розігнатися", коли її уже збили.

Під час бойового чергування один із наших підрозділів (ССО – 24 канал) отримав сигнал про ракетний пуск, здійснений російськими літаками з району міста Борисоглебськ,

– написали в телеграм-каналі.

Помітили ціль оператори ССО під час моніторингу повітряного простору. Ракета рухалася у напрямку західних областей України, проте їй не вдалось прибути до "пункту призначення".

Військовослужбовці української армії вистелили з ПЗРК Stinger по ворожій ракеті. Вона впала на землю, так і не виконавши своєї "місії" під час короткого існування в цьому світі.



Уламок ліквідованої ракети / Фото ССО



Місце збиття ворожої ракети на Київщині / Фото ССО

Робота ППО 22 жовтня

Вранці по всій території України була оголошена повітряна тривога, що, у результаті, тривала близько 4 годин. Окупанти хотіли знищити повністю критичну інфраструктуру України, однак у них нічого не вийшло.

Віталій Кличко повідомив, що сили протиповітряної оборони збили усі ракети, що летіли на Київщину. За це він подякував усім захисникам Збройних Сил.

Окрім того, у Чернівецькій області літак ЗСУ збив ракету. Про це повідомив глава Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк. Він зазначив, що сталося це над Дністровським районом. Уламки повітряної цілі прости впали в озеро.

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