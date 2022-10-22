Російські загарбники продовжують тероризувати Україну ракетними ударами, про які попереджала повітряна тривога. Влучання одного зі снарядів ворога вдалося запобігти на Буковині вранці 22 жовтня.

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Ракета впала в озеро

Про це повідомив глава Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк. Він зазначив, що ворожий снаряд літак ЗСУ збив над Дністровським районом. Відомо, що вона впала в озеро. На щастя, минулося без жертв і руйнувань.

Глава ОВА підкреслив, що повітряна тривога триває. Тож він попрохав залишатися в укриттях, не ризикуючи власними життями.

Зауважимо, що цього разу ворог вкотре завдав масованого ракетного удару. А почалося все з повітряної тривоги, яка об 06:59 пролунала у Харківській, Полтавській, Сумській, а також Чернігівській областях. Повністю ж карта сирен "почервоніла" об 07:55, коли про ризик ракетного удару сповістили жителів Рівненської області.

Вибухи пролунали на Заході України

Мер Хмельницького Олександр Симчишин повідомив про вибухи. Він пообіцяв невдовзі поділитися додатковими відомостями щодо цього. У деяких районах обласного центра зникло світло, зазначають містяни.

Таке ж повідомлення надійшло від мера Луцька Ігоря Поліщука. Водночас у місцевих телеграм-каналах розповідають, що над містом здійнявся дим. Також відомо про перебої з постачанням електроенергії.

Вибухи пролунали й на Рівненщині. Кореспонденти Суспільного зазначають, що про перебої зі світлом повідомили містяни. Про наявність загроз попередив мер міста Олександр Третяк. Він також попрохав не покидати сховища.

Стало відомо і про вибухи у Ковелі, що на Волині. Міський голова Ігор Чайка закликав не знімати на фото та відео роботу ППО, а також наслідки атаки ворога. Крім того, попрохав зарядити пристрої та зробити запаси води.

Додамо, що на Львівщині теж чули вибухи. Максим Козицький, глава ОВА, підкреслив, що це була робота ППО.

Мер Тернополя Сергій Надал попередив жителів міста про можливі аварійні відімкнення електроенергії. Вони, наголосив очільник міської ради, пов'язані з проблемами у постачанні світла у сусідніх областях.​

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