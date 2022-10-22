Российские захватчики продолжают терроризировать Украину ракетными ударами, о которых предупреждала воздушная тревога . Попадание одного из снарядов врага удалось предотвратить в Черновицкой области утром 22 октября.

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Ракета упала в озеро

Об этом сообщил глава Черновицкой ОВА Руслан Запаранюк. Он отметил, что вражеский снаряд самолет ВСУ сбил над Днестровским районом. Известно, что она упала в озеро. К счастью, обошлось без жертв и разрушений.

Глава ОВА подчеркнул, что воздушная тревога продолжается. Он попросил оставаться в укрытиях, не рискуя собственными жизнями.

Заметим, что на этот раз враг еще раз нанес массированный ракетный удар. А началось все с воздушной тревоги, которая прошла в 06:59 в Харьковской, Полтавской, Сумской, а также Черниговской областях. Полностью же карта сирен "покраснела" в 07:55, когда о риске ракетного удара известили жителей Ровненской области .

Взрывы раздались на Западе Украины

Мэр Хмельницкого Александр Симчишин сообщил о взрывах. Он пообещал вскоре поделиться дополнительными сведениями по этому поводу. В некоторых районах областного центра исчез свет, отмечают жители.

Такое же сообщение поступило от мэра Луцка Игоря Полищука. В то же время в местных телеграмм-каналах рассказывают, что над городом поднялся дым. Также известно о перебоях со снабжением электроэнергией.

Взрывы раздались и в Ровненской области. Корреспонденты Суспільного отмечают, что о перебоях со светом сообщили горожане. О наличии угроз жителей предупредил мэр города Александр Третяк. Он также попросил не покидать убежища.

Стало известно и о взрывах в Ковеле на Волыни. Мэр Игорь Чайка призвал не снимать на фото и видео работу ПВО, а также последствия атаки врага. Кроме того, он попросил зарядить устройства и сделать запасы воды.

Добавим, что во Львовской области тоже слышали взрывы. Максим Козицкий, глава ОВА, подчеркнул, что это была работа ПВО.

Мэр Тернополя Сергей Надал предупредил жителей города о возможных аварийных отключениях электроэнергии. Они, подчеркнул глава городского совета, связаны с проблемами в поставках света в соседних областях.