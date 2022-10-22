Украинская армия каждый день совершенствует свои навыки по ликвидации российских ракет. В этом ВСУ помогают переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger.

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Крылатую ракету сбили на Киевщине

22 октября стало известно, что Силы Специальных Операций ВСУ обезвредили вражескую крылатую ракету на севере Киевской области. Она вылетела из Воронежской области России и, можно предположить, что даже не успела "как следует разогнаться", когда ее уже сбили.

Во время боевого дежурства одно из наших подразделений (ССО – 24 канал) получило сигнал о ракетном пуске, осуществленном российскими самолетами из района города Борисоглебск,

– написали в телеграмм-канале.

Заметили цель операторы ССО во время мониторинга воздушного пространства. Ракета двигалась в направлении западных областей Украины, однако ей не удалось прибыть в пункт назначения.

Военнослужащие украинской армии выстрелили из ПЗРК Stinger по вражеской ракете. Она упала на землю, так и не выполнив свою "миссию" во время короткого существования в этом мире.



Обломок ликвидированной ракеты / Фото ССО



Место сбития вражеской ракеты в Киевской области / Фото ССО

Работа ПВО 22 октября

Утром по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, которая в итоге длилась около 4 часов. Оккупанты хотели полностью уничтожить критическую инфраструктуру Украины, однако у них ничего не получилось.

Виталий Кличко сообщил, что силы противовоздушной обороны сбили все летевшие на Киевщину ракеты. За это он поблагодарил всех защитников Вооруженных Сил.

Кроме того, в Черновицкой области самолет ВСУ сбил ракету. Об этом сообщил глава Черновицкой ОВА Руслан Запаранюк. Он отметил, что произошло это над Днестровским районом. Обломки воздушной цели просто упали в озеро.

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