Об этом заявил государственный министр Министерства иностранных дел Германии Тобиас Линднер. Также он открыл подробности договоренностей с Польшей.

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В Германии объяснили, почему не передадут Украине Patriot

Министры обороны Польши и Германии возобновили переговоры о размещении системы ПВО Patriot на территории Польши. Варшава предлагала разместить их на территории Запада Украины, но Германия не согласилась. Она заявила, что не может отправить их в Украину, поскольку они принадлежат НАТО.

Если быть очень откровенным, это не так, что у нас есть свободные системы Patriot просто в наличии, которые мы могли бы отправить, например, в Украину. Системы Patriot, которые мы направляем, являются частью системы коллективной обороны НАТО,

– сказал Линднер.

Он также рассказал, что Германия отправит в Польшу группу военных, чтобы они изучили локации для размещения Patriot.

Два дня назад мы договорились с Польшей, что отправляем туда группу военных для изучения локации для размещения системы Patriot. Мы преданы защите безопасности Польши, поэтому предлагаем развернуть системы Patriot на восточном фланге НАТО,

– добавил он.

Польша возмущена откровенностью Германии

Вице-премьер-министр и министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что Германия нарушила договоренность о конфиденциальном характере переговоров по передаче ЗРК Patriot после инцидента в Пшеводуве.

Также он подчеркнул, что отстаивал необходимость передачи Patriot Украине, но у германской стороны "был целый набор аргументов".

Важнейшим достижением является то, что эти пусковые установки будут подключены к польской оборонной системе, поэтому именно оперативный командующий видами Вооруженных Сил будет принимать решение об использовании этих Patriot как части целостной системы польской противовоздушной и противоракетной обороны.

– намекнул он.

Что предшествовало