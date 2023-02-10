Как сообщили в СМИ, Украина подала запрос в Нидерланды на поставку истребителей F-16. Это также подтвердила министр обороны государства Карин Гильдур Оллонгрен.
Достойно внимания Изменят ход войны: основные характеристики F-16 и позиция Запада по передаче самолетов Украине
Препятствия для поставок F-16
Министр обороны не исключает, что в долгосрочной перспективе Украина будет одной из стран, где будут использоваться F-16. В том числе и потому, что наше государство "больше не сможет покупать российские истребители, что они делали раньше".
Однако, по словам Оллонгрен, запрос Украины хоть и понятен, но выполнить его нелегко. Прежде всего государству необходимо обсудить наличие истребителей с американцами и другими союзниками.
И мы должны серьезно подумать о последствиях, это не может произойти за одну ночь. Мы должны быть честными по этому поводу,
– сказала министр обороны.
Также, прежде чем использовать современные истребители на поле боя, военным Украины необходимо научиться управлять ими. А поскольку эти самолеты являются системой обороны США, то необходимо разрешение их правительства.
Истребители для Украины: коротко
- Кроме Нидерландов возможность передать истребители Украине рассматривают и в Польше. Там заявили, что готовы передать Украине истребители, однако хотят, чтобы такое же решение приняли и другие страны-члены НАТО.
- Также предоставить свои самолеты Украине может Великобритания, однако не уточняется, о какой модели идет речь. Интересно, что премьер-министр Риши Сунак объявил об обучении украинских пилотов на самолетах западного образца
- Заявления о возможности поставлять Украине F-16 стали менее категоричными в США. Хотя госсекретарь Энтони Блинкен прямо не сказал, что его страна будет поставлять истребители Украине, но заявил, что Штаты будут делать выводы о том, что является самым необходимым и что может быть наиболее эффективным для Украины.
- Не исключил возможности передачи современных истребителей Украине и президент Франции Эммануэль Макрон.