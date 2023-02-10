Как сообщили в СМИ, Украина подала запрос в Нидерланды на поставку истребителей F-16. Это также подтвердила министр обороны государства Карин Гильдур Оллонгрен.

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Препятствия для поставок F-16

Министр обороны не исключает, что в долгосрочной перспективе Украина будет одной из стран, где будут использоваться F-16. В том числе и потому, что наше государство "больше не сможет покупать российские истребители, что они делали раньше".

Однако, по словам Оллонгрен, запрос Украины хоть и понятен, но выполнить его нелегко. Прежде всего государству необходимо обсудить наличие истребителей с американцами и другими союзниками.

И мы должны серьезно подумать о последствиях, это не может произойти за одну ночь. Мы должны быть честными по этому поводу,

– сказала министр обороны.

Также, прежде чем использовать современные истребители на поле боя, военным Украины необходимо научиться управлять ими. А поскольку эти самолеты являются системой обороны США, то необходимо разрешение их правительства.

Истребители для Украины: коротко