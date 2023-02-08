Во время брифинга в среду 8 февраля он заявил, что США продолжают анализировать ситуацию по поводу передачи Украине оружия, передает 24 Канал. Не исключено, что наше государство получит и истребители F-16. Но в этом вопросе не все так просто.

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Предоставят ли нам истребители

(США – 24 Канал) будут продолжать делать выводы, что, по нашему мнению, нужно Украине и что может быть наиболее эффективным в использовании,

– прокомментировал он вопрос истребителей.

По словам Блинкена, "жизненно важны" не только определенные виды вооружения или оборудования. Он подчеркнул, что важно также способность украинских военных эффективно использовать полученную от партнеров оснастку.

Военная помощь соответствует течению войны

В то же время, он добавил, что перечень военных поставок для нашего государства постоянно меняется. Этот процесс регулярно пересматривают и вносят некоторые правки. Все это нужно для того, чтобы Украина могла вернуть себе территории, которые захватила Россия.

На протяжении всего этого процесса, на каждом этапе мы будем очень тесно сотрудничать с украинцами, а также работать с другими нашими партнерами и союзниками,

– подчеркнул Блинкен.

Он отметил, что партнеры будут делать все для того чтобы у нашего государства были необходимые средства для эффективной самообороны. И чтобы Украина имела возможности продолжать процесс отвоевывания территорий, ранее захваченных россиянами.

С изменением обстоятельств в ходе конфликта меняется и поддержка, которую мы оказываем,

– подчеркнул Блинкен.

Интересно, что самолеты Украине может предоставить Великобритания. Премьер-министр Риши Сунак объявил об обучении наших военных на самолетах западного образца. По его словам, это первый шаг на пути к передаче нам истребителей.

На это уже в шутку успел отреагировать Владимир Зеленский. Он прокомментировал процесс обучения наших пилотов. Вот прямой язык: "Я не знал, что обучение на самолетах Typhoon занимает три года. Давайте мы отправим наших пилотов и они научатся через 2,5 года".

Напомним, что на вопрос о передаче истребителей Сунак ответил, что "все возможно". В то же время, он считает, что самолеты – долгосрочная помощь, а Украине нужна краткосрочная. В частности, танки Challenger, которые мы получим в марте.