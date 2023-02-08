Глава Министерства обороны Германии не только пообщался со своим польским коллегой. Он также отметил важность объединиться всем странам, которые передают Украине танки Leopard 2.

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Писториус инициировал "танковый саммит"

Писториус 8 февраля прибыл в Варшаву. В ходе своего визита он встретился с министром обороны Польши Мариушем Блащаком. Глава оборонного ведомства отметил, что на следующей неделе состоится встреча с коллегами из Польши и Украины. Тогда же планируют создать альянс вокруг передачи танков Leopard Украине. Причем он стремится к тому, чтобы в эту коалицию входило как можно больше стран-союзников.

У нас также есть общий проект с Польшей, а именно – мы поставим Leopard 2A6, Польша – 2А4, и мы договорились с нашим коллегой Мариушем Блащаком, что вместе с Алексеем Резниковым мы встретимся на следующей неделе.

– заметил Писториус.

Он подчеркнул, что на эту встречу пригласят также те государства, которые и будут формировать "танковую коалицию" Leopard.

Во время своего визита Писториус заметил, что Германия занимается поставкой танков Leopard 1A5. Их наше государство получит из промышленных ресурсов из Нидерландов, Бельгии и Дании. По словам главы ведомства, это "очень положительное развитие событий". Это позволит повысить обороноспособность нашего государства, подчеркнул он.



Технические характеристики танков Leopard 2 / Инфографика 24 Канала

Скоро мы получим батальон Leopard

Об этом во время своего визита в Польшу рассказал Писториус. По его словам, уже весной Украина получит первый батальон германских танков Leopard 2.

Мы могли бы доставить по крайней мере один батальон в течение первых четырех месяцев этого года – возможно, трех месяцев – и тогда нам нужно действовать как можно скорее,

– подчеркнул он.

Это означает, что немецкие танки прибудут в Украину в марте – апреле 2023 года. Писториус также заметил, что батальон Leopard 2 насчитывает около 31 боевую машину.