Під час брифінгу у середу 8 лютого він заявив, що США продовжують аналізувати ситуацію щодо передачі Україні зброї, передає 24 Канал. Не виключено, що наша держава отримає й винищувачі F-16. Але в цьому питанні не все так просто.

Читайте також Об'єднає союзників України: міністр оборони Німеччини анонсував "танковий саміт"

Чи нададуть нам винищувачі

(США – 24 Канал) продовжуватимуть робити висновки про те, що, на нашу думку, потрібно Україні та що може бути найбільш ефективним у використанні,

– прокоментував він питання винищувачів.

За словами Блінкена, "життєво важливими" є не лише певні види озброєння чи обладнання. Він наголосив, що важливою є також здатність українських військових ефективно використовувати отримане від партнерів оснащення.

Військова допомога відповідає перебігу війни

Водночас він додав, що перелік військових постачань для нашої держави постійно змінюється. Цей процес регулярно переглядають та вносять певні правки. Усе це потрібно для того, щоб Україна могла повернути собі території, які захопила Росія.

Упродовж усього цього процесу, на кожному його етапі ми будемо дуже тісно співпрацювати з українцями, а також працювати з іншими нашими партнерами та союзниками,

– наголосив Блінкен.

Він зазначив, що партнери робитимуть все для того, щоб у нашої держави були необхідні засоби для ефективної самооборони. І щоб Україна мала можливості продовжувати процес відвойовування територій, які раніше захопили росіяни.

Зі зміною обставин у ході конфлікту, змінюється і підтримка, яку ми надаємо,

– підкреслив Блінкен.

Цікаво, що літаки Україні таки може надати Велика Британія. Наразі прем'єр-міністр Ріші Сунак оголосив про навчання наших військових на літаках західного зразка. За його словами, це перший крок на шляху до надання нам винищувачів.

На це вже жартома встиг відреагувати Володимир Зеленський. Він прокоментував процес навчання наших пілотів. Ось пряма мова: "Я не знав, що навчання на літаках Typhoon займає три роки. Давайте ми відправимо наших пілотів і вони навчаться за 2,5 року".

Нагадаємо, що на питання про передачу винищувачів Сунак відповів, що "усе можливо". Водночас він вважає, що літаки – довгострокова допомога, а Україні потрібна короткострокова. Зокрема, танки Challenger, які ми отримаємо у березні.