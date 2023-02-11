Ситуация в районе Бахмута зависит от темпа продвижения оккупационного войска, а также его снабжения боеприпасами, техникой и личным составом. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

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Почему Часов Яр очень важен для ВСУ

Как отметил военный эксперт, до конца месяца россияне будут усиливать давление в регионе, поскольку их войска будут заходить несколько недель. В то же время пик будет в конце февраля.

Камнем преткновения для войска страны-агрессора в районе Бахмута является Часов Яр. Это очень хороший укрепрайон для наших защитников, поскольку город расположен на возвышенности.

В настоящее время Вооруженные Силы удерживают оборону в районе Часова Яра. Захватчики подошли к трассе Константиновка – Бахмут. Однако украинские военные используют эту трассу как рубеж обороны и не пропускают россиян дальше на запад.

Через Часов Яр проходит несколько логистических цепочек снабжения Бахмутского направления. Пока Часов Яр находится под контролем украинских войск, то бахмутской группировке ничего не угрожает. Там не будет проблем,

– сказал полковник ВСУ.

По его словам, если же оккупанты доберутся до этого населенного пункта, то украинский гарнизон поднимется на возвышенность, отойдет от Бахмута немного западнее и уже оттуда будет удерживать врага. То есть проделает аналогичный манёвр как в Соледаре.

Впрочем, пока россияне не подошли к Часову Яру, то бахмутскому гарнизону ничего не угрожает.

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