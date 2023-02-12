Про ситуацію на фронті станом на 18:00 12 лютого розповіли в Генштабі ЗСУ. Ворог продовжує спроби ведення наступальних дій на 5 напрямках – Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському.

Зверніть увагу Найважче піхотинцям на передній лінії, – пресофіцерка 93 бригади про ситуацію в Бахмуті

Спроби наступів ворога та російські атаки

Росіяни протягом цієї доби завдали 2 ракетні удари по території України та 23 рази відкривали вогонь з реактивних систем залпового вогню. Крім того, Генштаб попереджає про те, що загроза нових ударів по цивільній інфраструктурі досі існує, тому варто реагувати на сигнали тривоги.

Загарбники активно намагаються посилити свої угруповання на Лиманському та Бахмутському напрямках. Крім того, вони використовують авіацію для завдання ударів по наших позиціях.

Протягом цієї доби росіяни з мінометів, артилерії й танків обстріляли десятки населених пунктів:

Сіверський і Слобожанський напрямки – 13 населених пунктів Сумщини й Харківщини;

Куп'янський та Лиманський – 17 населених пунктів;

Бахмутський – 13 населених пунктів;

Авдіївський та Новопавлівський – 21 населений пункт;

Запорізький – 8 населених пунктів;

Херсонський – 15 населених пунктів, включно з Херсоном.

ЗСУ продовжують завдавати ударів по противнику

Українська авіація 12 лютого завдала 2 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Втрати ворога уточнюють.

Крім того, підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 8 районів зосередження живої сили, 1 позицію протиповітряної оборони та 2 склади боєприпасів ворога.

Наші воїни ціною колосальних зусиль стримують просування ворога й завдають окупантам колосальних втрат. Однак нашим захисникам щодня потрібна наша підтримка, зокрема й матеріальна. Наш Благодійний Фонд 24 постійно проводить збори для потреб ЗСУ. Зокрема, зараз ми проводимо терміновий збір на позашляховик для 72-ї бригади, яка боронить Україну під Вугледаром – там також тривають запеклі бої. Детальнішу інформацію про збір та про те, як долучитися до нього – ви можете знайти тут.