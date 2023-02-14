Про це розповів речник Повітряних Сил Юрій Ігнат у коментарі для 24 Каналу. Він наголосив, що немає причин для занепокоєння.

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"Можливо вони (росіяни – 24 Канал) хочуть, щоб ми по кулях запускали ракети. Кожна ціль має свою характеристику: швидкість, висота польоту. Ці кулі летять в повітряних потоках. Росіяни почали це використовувати. Воно не несе загрози, але ці речі потрібно контролювати, бо між ними може бути щось серйозне. Так було в Дніпрі 12 лютого, коли були повітряні кулі й "Орлан-10" літав. Наше завдання визначити тип повітряної цілі", – сказав Ігнат.

Що відомо про інцидент

Раніше, у коментарі для УП, Юрій Ігнат розповідав, що українська ППО радіолокаційно спостерігає за повітряними кулями. Речник зазначив, що такі об'єкти теоретично можуть залітати на територію сусідніх держав, але наразі він не володіє інформацією про такі інциденти в Молдові. За словами Ігната, кулі змінюють курс через силу і напрямок вітру.

Речник Повітряних сил додав, що кулі можуть мати різний розмір. Радіолокаційні відбивачі на них росіяни використовують для збільшення помітності.

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Молдова закривала повітряний простір

Невідомий об'єкт помітили у небі над Кишиневом 14 лютого. Через це країна закрила повітряний простір для цивільної авіації, а частина літаків змінила курс. За інформацією моніторингових груп, з Білорусі через Житомирську область до Молдови рухалися кілька БпЛА або кулі з відбивачами.

Зазначимо, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Молдова закрила повітряний простір, але згодом повідомила – повітряний коридор функціонуватиме через Румунію.