НАТО видит признаки того, что Китай "рассматривает и, возможно, планирует" предоставить России оружие. Об этом заявил глава альянса Йенс Столтенберг.

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Столтенберг заметил, что Китай не должен поддерживать незаконную войну России. Поскольку прямая поддержка агрессора является вопиющим нарушением международного права.

Мы не видели никаких поставок смертоносной помощи из Китая в Россию, но мы видели признаки того, что они рассматривают и, возможно, планируют это, и именно поэтому Соединенные Штаты и другие союзники очень четко предостерегают от этого,

– сказал Столтенберг.

Он подчеркнул, что Китай является членом Совета Безопасности ООН, а война России против Украины является нарушением Устава ООН.

Основной принцип этой хартии – уважать целостность других наций и не врываться в другую страну с сотнями тысяч военнослужащих, и, конечно, Китай не должен быть частью этого.

– сказал он.

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