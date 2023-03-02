Эти договоры могут быть на руку России. Речь ведь даже о научно-техническом сотрудничестве.
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Что известно о соглашениях между Китаем и Беларусью
Александр Лукашенко и президент Китая Си Цзиньпин 1 марта подписали пакет из 16 документов, которые могут способствовать уклонению России от санкций путем направления китайской помощи России через Беларусь,
– сообщили аналитики.
По данным Института изучения войны, договоры включают:
- документ о белорусско-китайском научно-техническом сотрудничестве на 2023 – 2024 годы;
- меморандум о взаимопонимании по совместным проектам с использованием государственных кредитов Китая.
Самопровозглашенный президент Беларуси заявил, что они заинтересованы в углублении сотрудничества с Китаем в области технологического развития, включая создание совместных предприятий, модернизацию белорусских, используя китайские технологии.
Также Минск хочет увеличить торговлю товарами и услугами. Ведь Лукашенко заявил, что белорусские производители заинтересованы в изучении "компетенций и технологий китайских компаний в области формирования компонентной базы, производства двигателей, трансмиссий, мостов и агрегатов ".
Лукашенко пытается достичь собственных целей
Аналитики ISW считают, что Лукашенко, вероятно, хочет этим соглашениям поддержать свои давние усилия по развитию китайского экономического влияния в Беларуси. В частности, для того чтобы защититься от российского интеграционного давления.
Институт изучения войны считает, что эти меры в лучшем случае отсрочат кампанию России по полному экономическому контролю над Беларусью.
Более того, некоторые бумаги также касаются китайско-белорусского торговоэкономического сотрудничества. Ведь в 2021 году Лукашенко говорил, что поддерживает расширение экономического присутствия Китая в Беларуси. Это происходило на фоне того, что самопровозглашенный президент Беларуси пытался отсрочить поглощение Россией Минска через Союзное государство.
Визит Лукашенко в Китай
- Александр Лукашенко уехал в Китай 28 февраля. Его визит продлится три дня – до 2 марта. Перед ним у Лукашенко говорили, что визит станет продолжением "многолетнего курса на развитие отношений дружбы и взаимовыгодного сотрудничества с Китайской Народной Республикой".
- Аналитики ISW объясняли, что поездка Лукашенко может быть связана с попыткой помочь России и Китаю обойти санкции Запада через торговлю оружием. Более того, известно, Китай серьезно рассматривает возможность продажи России боевых дронов, личного оружия, а также артиллерийских снарядов калибра 122 и 152 миллиметра.
- Предварительно известно, что российские и китайские чиновники разработали планы поставки беспилотников в Россию по поддельным товаросопроводительным документам во избежание международных санкций. КНР может попытаться использовать соглашения с Беларусью, чтобы скрыть нарушение санкций Запада.