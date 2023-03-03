Так у коментарі 24 Каналу заявив експерт-міжнародник Євген Добряк. Він переконаний, що одне із головних завдань Китаю – це логістичні шляхи до Європи через Білорусь.

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"Обхід санкцій, які накладені на Росію, також через Білорусь. Це дуже серйозний аспект, який може бути. Але я не думаю, що це буде стосуватися озброєння і військової техніки", – заявив він.

Добряк припустив, що це можуть бути товари подвійного призначення, адже санкцій на Білорусь щодо них, мікроелектроніки поки що немає.

Експерт-міжнародник вважає, що Китай хоче взяти під свій вплив колишні республіки СРСР. Мовляв, в європейській частині є досить багато інтересів Китаю, а через повномасштабну війну Росії з Україною обірвалися дуже серйозні ланцюги логістичних поставок товарів Китаю до ЄС.

Експерт-міжнародник розказав, що означає візит Лукашенка до Китаю: дивіться відео

Історія повторюється

Він упевнений, що Білорусь має важливе значення для Китаю, адже вона розташована для нього у вигідному географічному положенні.

Експерт-міжнародник зауважив, що фактично Сі Цзіньпін виконує місію, які свого часу хотів зробити колишній глава Китаю Мао Цзедун. Мовляв, він ще у 1949 році пропонував Йосипу Сталіну варіацію, що Китай може стати 16 республікою СРСР, тобто, щоби потім асимілювати й домінувати над Радянським Союзом.

Сі Цзіньпін робить таку ж диспозицію на колишньому пострадянському просторі,

– сказав він.

Яким був візит білоруського диктатора

Він зауважив, що візит до Китаю самопроголошеного президента Білорусі Алєксандра Лукашенка дуже серйозний. Усе через те, що він має державний статус і приймали білоруського диктатора на високому рівні. Це був, зокрема, і обід в золотій залі, і обхід почесної варти.

"І підписані 16 стратегічних документів. Плюс до того, оголошено про щорічне всебічне партнерство між Білоруссю та Китаєм", – розказав Добряк.

За спиною у Китаю

На думку Євгена Добряка, підписані документи між Білоруссю та Китаєм та їх стратегічне партнерство свідчать про те, що глава КНР прикриває й буде прикривати Лукашенка від тиску Путіна щодо прямої участі Білорусі у війні проти України.

Участь білоруських збройних сил проти України, знову відкриття кордонів й можлива агресія проти України з боку Білорусі. Це Сі Цзіньпіну не вигідно,

– зауважив він.

Добряк упевнений, що так Алєксандр Лукашенко серйозно балансує на свою користь.

"Гарантії безпеки для себе – це номер один. Ну і гарантії безпеки, безпосередньо, для Білорусі, щоб зупинити можливе поглинання Росією і в економічному, і в політичному повністю Білорусі", – підсумував експерт-міжнародник.

Що відомо про візит Алєксандра Лукашенка до Китаю