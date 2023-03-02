Про це 24 Каналу розповів президент громадської організації "Ліберально-демократична ліга України" Артур Харитонов. Він зазначив, що Китай готується до цього процесу. За його словами, звісно, всі хочуть цього уникнути і знайти підхід до Пекіну, щоб він зрозумів масштаб наслідків, які на нього чекають.
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Білорусь може виступити посередником
Він вважає, що навряд Китай так легко відступить від своїх імперських намірів, тому що підтримка Росії – це частина його глобального плану.
Є позиція, що підготовка вже відбулась і фінальне рішення за Сі Цзіньпіном особисто. Тому спостерігаємо, що він буде робити,
– підкреслив експерт.
Харитонов наголосив, що глава КНР зустрівся з Алєксандром Лукашенко. З цього приводу західні аналітики зазначають, що Білорусь може бути використана як майданчик для передачі озброєння Росії.
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Це один зі сценаріїв. Також Китай може передати озброєння Росії напряму. Може бути активізація Північної Кореї, яка найзручніша для них. Може бути Іран, Таджикистан і навіть Казахстан. Але вірогідно Пекін буде намагатися це легітимізувати,
– зауважив аналітик.
За його словами, позаяк Китай з Білоруссю має такі самі військові угоди, як і з росіянами, то він може використати цю платформу.
"Ба більше Китай зацікавлений в тому, щоб самостійно загрожувати НАТО в європейському масштабі. А Білорусь має кордон з багатьма країнами – учасницями НАТО. І в Китая є "зуб" на Литву", – резюмував Артур Харитонов.
Китай планує передати Росії озброєння: думки аналітиків
- Політтехнолог Михайло Шейтельман вважає, що огляду на попередню поведінку Пекіну, навряд він наважиться постачати озброєння російським загарбникам. Це б стало б серйозним загостренням, а Китай упродовж останніх десятиріч не робить жодних різких кроків.
- Китай нібито прагне поставити зброю Росії, аби допомогти їй зірвати контрнаступ ЗСУ навесні. А насправді він не зацікавлений у тому, аби Росія програла на умовах України, за підтримки США.
- Російський публіцист і опозиційний політик зі США Андрій Піонтковський зауважив, що КНР веде гру з США, маючи певні економічні питання, які розв’язує разом зі Сполученими Штатами. Тому погрозами постачання зброї Росії Пекін хоче вибити у США серйозні поступки.