Об этом 24 Каналу рассказал президент общественной организации "Либерально-демократическая лига Украины" Артур Харитонов. Он отметил, что Китай готовится к этому процессу. По его словам, конечно, все хотят этого избежать и найти подход к Пекину, чтобы он осознал масштаб ожидающих его последствий.

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Беларусь может выступить посредником

Он считает, что вряд ли Китай так легко отступит от своих имперских намерений, потому что поддержка России – часть его глобального плана.

Есть позиция, что подготовка уже состоялась и финальное решение за Си Цзиньпином лично. Поэтому наблюдаем, что он будет делать,

– подчеркнул эксперт.

Харитонов подчеркнул, что глава КНР встретился с Александром Лукашенко. По этому поводу западные аналитики отмечают, что Беларусь может использоваться как площадка для передачи вооружения России.

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Это один из сценариев. Также Китай может передать вооружение России напрямую. Может быть активизация Северной Кореи, наиболее удобная для них. Может быть Иран, Таджикистан и даже Казахстан. Но вероятно Пекин будет пытаться это легитимизировать,

– заметил аналитик.

По его словам, поскольку Китай с Беларусью имеют такие же военные соглашения, как и с россиянами, он может использовать эту платформу.

"Более Китай заинтересован в том, чтобы самостоятельно угрожать НАТО в европейском масштабе. А Беларусь имеет границу со многими странами - участницами НАТО. И у Китая есть "зуб" на Литву", - резюмировал Артур Харитонов.

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