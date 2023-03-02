Об этом 24 Каналу рассказал президент общественной организации "Либерально-демократическая лига Украины" Артур Харитонов. Он отметил, что Китай готовится к этому процессу. По его словам, конечно, все хотят этого избежать и найти подход к Пекину, чтобы он осознал масштаб ожидающих его последствий.
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Беларусь может выступить посредником
Он считает, что вряд ли Китай так легко отступит от своих имперских намерений, потому что поддержка России – часть его глобального плана.
Есть позиция, что подготовка уже состоялась и финальное решение за Си Цзиньпином лично. Поэтому наблюдаем, что он будет делать,
– подчеркнул эксперт.
Харитонов подчеркнул, что глава КНР встретился с Александром Лукашенко. По этому поводу западные аналитики отмечают, что Беларусь может использоваться как площадка для передачи вооружения России.
Собирается ли Китай предоставлять вооружение России: смотрите видео
Это один из сценариев. Также Китай может передать вооружение России напрямую. Может быть активизация Северной Кореи, наиболее удобная для них. Может быть Иран, Таджикистан и даже Казахстан. Но вероятно Пекин будет пытаться это легитимизировать,
– заметил аналитик.
По его словам, поскольку Китай с Беларусью имеют такие же военные соглашения, как и с россиянами, он может использовать эту платформу.
"Более Китай заинтересован в том, чтобы самостоятельно угрожать НАТО в европейском масштабе. А Беларусь имеет границу со многими странами - участницами НАТО. И у Китая есть "зуб" на Литву", - резюмировал Артур Харитонов.
Китай планирует передать России вооружение: мнения аналитиков
- Политтехнолог Михаил Шейтельман считает, что, учитывая предыдущее поведение Пекина, вряд ли он решится поставлять вооружение российским захватчикам. Это бы стало бы серьезным обострением, а Китай на протяжении последних десятилетий не делает никаких резких шагов.
- Китай якобы стремится поставить оружие России, чтобы помочь ему сорвать контрнаступление ВСУ весной. А на самом деле он не заинтересован в том, чтобы Россия проиграла на условиях Украины, при поддержке США.
- Российский публицист и оппозиционный политик из США Андрей Пионтковский заметил, что КНР ведет игру с США, имея определенные экономические вопросы, которые решает вместе с Соединенными Штатами. Поэтому угрозами поставок оружия России Пекин хочет выбить в США серьезные уступки.