Об этом в эфире 24 канала рассказал специалист по дальневосточной политике Артур Харитонов. Он отметил, что все же остается вопрос, когда именно это может произойти: в ближайшее время, или в 2026 году, или в 2027.
Важно Китай хочет выторговать определенные бонусы: какую игру ведет по отношению к России
По его словам, китайцы не отличаются от россиян. Это нужно понять и не пытаться искать что-нибудь другое, ведь они в своей политической природе и в своих амбициях совершенно одинаковые.
Поэтому для Китая, подвязавшего Россию к внутренней пропаганде, так важно, что она не проиграла в Украине,
– объяснил Артур Харитонов.
Он добавил, что именно поэтому китайцы будут пытаться разными методами помочь Путину. Ведь как они потом объяснят своему населению всю свою пропаганду: "братство с Россией", "Россия очень сильна", "мы тоже будем захватывать Тайвань", – а тут Россия проиграла.
Смотрите полное видео с Артуром Харитоновым на ютубе 24 канала:
"Это очень опасно для китайской внутренней пропаганды, для их населения, для их целей. Именно поэтому мы сейчас видим эту картину", – подытожил Харитонов.
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- Китайская позиция по войне России против Украины заключается в необходимости начать мирные переговоры. КНР хочет диалога. Об этом, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности 18 февраля, заявил министр иностранных дел Китая Ван И.
- В Москву прибыл главный китайский дипломат Ван И. Эта поездка может быть попыткой показать, что Китай является игроком и что у него есть видение.
- В Соединенных Штатах предположили, что в недалекой перспективе Китай может передать России определенные типы летального вооружения. В Пекине с ответом на это не заставили себя ждать и намекнули Белому дому, что вмешиваться в политику других стран не следует.