Об этом в эфире 24 канала рассказал специалист по дальневосточной политике Артур Харитонов. Он отметил, что все же остается вопрос, когда именно это может произойти: в ближайшее время, или в 2026 году, или в 2027.

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По его словам, китайцы не отличаются от россиян. Это нужно понять и не пытаться искать что-нибудь другое, ведь они в своей политической природе и в своих амбициях совершенно одинаковые.

Поэтому для Китая, подвязавшего Россию к внутренней пропаганде, так важно, что она не проиграла в Украине,

– объяснил Артур Харитонов.

Он добавил, что именно поэтому китайцы будут пытаться разными методами помочь Путину. Ведь как они потом объяснят своему населению всю свою пропаганду: "братство с Россией", "Россия очень сильна", "мы тоже будем захватывать Тайвань", – а тут Россия проиграла.

Смотрите полное видео с Артуром Харитоновым на ютубе 24 канала:

"Это очень опасно для китайской внутренней пропаганды, для их населения, для их целей. Именно поэтому мы сейчас видим эту картину", – подытожил Харитонов.

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