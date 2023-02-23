Про це в ефірі 24 каналу розповів фахівець з далекосхідної політики Артур Харитонов. Він зазначив, що все ж залишається питання, коли саме це може відбутися: чи найближчим часом, чи у 2026 році, чи у 2027.
Важливо Китай хоче виторгувати певні бонуси: яку гру веде щодо Росії
За його словами, китайці не відрізняються від росіян. Це треба зрозуміти й не намагатися шукати чогось іншого, адже вони у своїй політичній природі й у своїх амбіціях абсолютно однакові.
Тому для Китаю, який підвʼязав Росію до внутрішньої пропаганди, так важливо, що вона не програла в Україні,
– пояснив Артур Харитонов.
Він додав, що саме тому китайці будуть намагатися різними методами допомогти Путіну. Адже як вони потім пояснять своєму населенню усю свою пропаганду: "братерство з Росією", "Росія дуже сильна", "ми так само будемо захоплювати Тайвань", – а тут Росія програла.
Дивіться повне відео з Артуром Харитоновим на ютубі 24 каналу:
"Це дуже небезпечно для китайської внутрішньої пропаганди, для їх населення, для їх цілей. Саме тому ми бачимо зараз цю картину", – підсумував Харитонов.
Останні новини щодо Китаю
- Китайська позиція щодо війни Росії проти України полягає у необхідності почати мирні переговори. КНР хоче діалогу. Про це під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки 18 лютого заявив міністр закордонних справ Китаю Ван І.
- До Москви прибув головний китайський дипломат Ван Ї. Ця поїздка може бути намаганням показати, що Китай є гравцем і що в нього є візія.
- У Сполучених Штатах припустили, що в недалекій перспективі Китай може передати Росії певні типи летального озброєння. В Пекіні з відповіддю на це не забарилися та натякнули Білому дому, що втручатися в політику інших країн не слід.