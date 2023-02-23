Про це в ефірі 24 каналу розповів фахівець з далекосхідної політики Артур Харитонов. Він зазначив, що все ж залишається питання, коли саме це може відбутися: чи найближчим часом, чи у 2026 році, чи у 2027.

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За його словами, китайці не відрізняються від росіян. Це треба зрозуміти й не намагатися шукати чогось іншого, адже вони у своїй політичній природі й у своїх амбіціях абсолютно однакові.

Тому для Китаю, який підвʼязав Росію до внутрішньої пропаганди, так важливо, що вона не програла в Україні,

– пояснив Артур Харитонов.

Він додав, що саме тому китайці будуть намагатися різними методами допомогти Путіну. Адже як вони потім пояснять своєму населенню усю свою пропаганду: "братерство з Росією", "Росія дуже сильна", "ми так само будемо захоплювати Тайвань", – а тут Росія програла.

Дивіться повне відео з Артуром Харитоновим на ютубі 24 каналу:

"Це дуже небезпечно для китайської внутрішньої пропаганди, для їх населення, для їх цілей. Саме тому ми бачимо зараз цю картину", – підсумував Харитонов.

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