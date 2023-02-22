Китай зрозумів, що упустив цей напрямок. Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен. Він вважає, що Китай претендує на позицію одного з двох світових лідерів разом з США. І при цьому залишається осторонь від глобальної проблеми – війни в Україні.

Дивіться також У нас є своя "формула миру", – Зеленський відреагував на "мирний план" Китаю

США зробили превентивну заяву

Тоді, на думку політтехнолога, лідерство бере США – формує коаліцію проти Росії, постачає озброєння Україні тощо.

Водночас Китай зрозумів, що можна дипломатичними прийомами виторгувати собі певні бонуси,

– зауважив він.

За його словами, держсекретар США Ентоні Блінкен зробив превентивну заяву, попередивши Пекін, щоб він не постачав Росії летальну зброю. Китай на це відповів, що ніхто не має право вказувати, кому нам і що постачати.

"Можна припустити, що Пекін погодиться не поставляти озброєння Росії в обмін на певні бонуси: наприклад, просунутись у перемовинах по Тайваню чи Китай відкриє нові ринки для себе", – зауважив Тизенгаузен.

Навіщо Китай запропонував "мирний план": дивіться відео

Путіна поставлять на "розтяжку"

На його думку, Китай шантажує США тим, що може Росію наближати до себе або віддаляти. Але, якщо Сполучені Штати не хочуть, щоб так відбувалось, вони повинні вирішувати інші китайські важливі питання.

Чекаємо на 24 лютого, коли Сі Цзіньпін зробить велику програмну промову і запропонує план виходу з війни між Росією та Україною. І тоді Путіна поставлять на "розтяжку",

– вважає політтехнолог.

Адже, за словами співрозмовника, Китай запропонує план, і якщо Путін погодиться на нього, це буде добре. Але в плані може бути одне застереження: він буде формуватися з повагою до суверенітету обидвох сторін.

"А ми розуміємо, що суверенітет одної сторони – України – порушено", – наголосив Борис Тизенгаузен.

"Мирний план" Китаю: думки аналітиків