Про це 24 Каналу розповів кандидат політичних наук, експерт з питань Центральної та Східної Європи Іван Преображенський. За його словами, відносини між Китаєм та Росією ще до початку повномасштабної війни не були рівноправними. Але для Пекіна все ж важливо, щоб Москва зберігала певну військову силу.

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Яким може бути "мирний план" від Китаю

Китаю не вигідний абсолютний розгром Росії у війні. А особливо – демілітаризація окупантів та позбавлення від ядерної зброї.

Як наголосив Преображенський, хоч Росія продемонструвала свою слабкість під час війни проти України, та вона все ще потрібна Китаю. Там можуть розраховувати, що Москва допоможе Пекіну в разі війни проти Тайваню. Також не варто забувати про ядерний арсенал окупантів.

Китаю потрібна Росія в будь-якому випадку. Хоча б як джерело сировини. Чим гірше становище Росії – тим краще для Китаю, але за однієї умови – що Росія залишається важливим військовим союзником для Китаю. Економічно ситуація хай погіршується, але хай Росія збереже армію. І зможе кинути на підтримку Китаю, якщо буде потрібно,

– вважає Преображенський.

Який "мирний план" може запропонувати Китай: дивіться відео

Він припускає, що "мирний план" Китаю міститиме певні умови щодо Криму та звільнення інших окупованих територій України. Цілком ймовірно, що Пекін буде готовий дати серйозну економічну допомогу Росії після зупинки війни. Так вони прив'яжуть Москву до себе за допомогою боргів та кредитів.

За словами Преображенського, Китаю абсолютно все одно, хто далі керуватиме Росією. Головне, щоб ця особа була покірна Пекіну.

Що за "мирний план" від Китаю: коротко