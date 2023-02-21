Росія не переживе війну проти України, оскільки та принесе Москві економічний крах та громадянський конфлікт. Водночас Путін вирішив мобілізувати тисячі росіян, щоб відправити на вірну смерть в Україні. Тоді як китайська присутність на сході Росії невпинно зростає, і Пекін посилює там свій вплив.

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Путін віддасть Китаю території за підтримку у війні

Путін заручився підтримкою Китаю, щоб уникнути неминучої поразки у війні. Але Китай далеко не благодійник, і точно не фанат Кремля.

Зверніть увагу! Офіційна позиція Китаю на міжнародній арені – нейтралітет у війни Росії та України. Ба більше, Китай закликає до миру. До слова, у матеріалі 24 Каналу ми пояснили, що візит Байдена в Україну – відповідь не лише Путіну, але й Китаю, який спробував влізти й оголосив про своє бачення припинення війни (з урахуванням інтересів Росії). Однак був жорстко попереджений про те, що воєнна допомога Росії дорого коштуватиме Пекіну.

Росія розпадеться на окремі республіки

Пекін веде хитру та виважену політику. Сі Цзіньпін скористався крихким становищем Путіна, щоб отримати геополітичні та стратегічно-історичні вигоди від розпочатої ним війни.

Китай відбере у Росії її найцінніший актив – регіони на Сході разом з природними ресурсами. Тобто, фактично наразі війна визначає, яка частина Росії виживе і увійде у майбутню Росію – виключно її європейська частина, до Уралу. Російська федерація розпадеться на окремі республіки,

– вважають аналітики.

Китай зможе взяти під свій контроль республіки на сході Росії. Сценарій не новий: саме так Москва використала маріонеткові республіки на Донбасі – ДНР і ЛНР. А тепер китайці візьмуть під свій протекторат регіони на Далекому сході Росії, які забажають існувати окремо від Москви.

Різниця лиш у тому, що у цьому випадку республіки будуть справжніми, їх не потрібно буде створювати штучно. Адже ці регіони Росії й справді хочуть відокремитися від Москви та використовувати свої природні ресурси для розвитку, а не для збагачення керівництва "Газпрому". Крім того, вони точно не хочуть посилати своїх солдатів гинути за маніакальні та параноїдальні бажання Путіна.

Мобілізовані росіяни будуть гинути заради інтересів Китаю

Ініціативи за незалежність регіонів сучасної Росії вже активно просувають дисиденти. Наприклад, однією з цілей Форуму вільних націй Пост-Росії задекларовано надання незалежності корінним народам та регіонам Росії.

Цей процес включатиме: деімперіалізацію, деколонізацію, демілітаризацію та денуклеаризацію сучасної російської держави. Кінцевою метою дисидентів з Росії є розпад імперії, яка зараз веде загарбницьку війну проти України.

З європейської точки зору, розпад Росії є набагато менш небезпечний, ніж її перебування під владою злочинців,

– вважає польська депутатка Європарламенту Анна Фотига.

Крім того, поруч є дружній Китай, який не вагатиметься, щоби використати свої збройні сили для гарантування безпеки у східних регіонах Росії, де чимало етнічних китайців, під час неминучих заворушень у Росії.

Як наслідок, мобілізовані росіяни будуть гинути в Україні заради інтересів Китаю.

Чому Путін продав Росію Китаю

Незадовго до вторгнення в Україну Путін приїздив до Пекіна на зимову Олімпіаду, щоб заявити про свою всеосяжну дружбу з Сі Цзіньпіном. Втім, зрозуміло, хто сьогодні є наддержавою у цьому дуеті.

Важливо! Економіка Китаю, яка становить 18 трильйонів доларів, у понад 10 разів більша за російську. Пекін має кращі карти у відносинах з Росією за будь-якої ситуації на світовій шахівниці.

Оскільки Росія переживає стрімкий економічний занепад через санкції та нафтове ембарго, Китай залишається єдиним потенційним рятівником Путіна. Повномасштабне вторгнення Росії в Україну позбавило Кремль майже всіх союзників і змусило погодитися на залежність від Сі Цзіньпіна.

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Китай веде власну геополітичну та економічну гру

У ЗМІ з'явилася інформація, що Китай постачає Росії компоненти озброєнь: зразки зброї, які розбираються на ремонтні комплекти. Насправді Китай продовжує використовувати Росію як важіль впливу на Європу і США.

Але китайсько-російське партнерство має обмеження: Китай намагається не надавати Росії прямої матеріальної підтримки, щоб не потрапити під санкції Заходу.

Продаж нафти і газу в Європу був одним з основних джерел валютних надходжень Росії відтоді, як радянські геологи виявили нафту і газ у болотах Сибіру.

Тепер же найбільшим покупцем російських нафти і газу став Китай, найбільший споживач енергоносіїв у світі. Закупівлі Китаєм нафти, скрапленого природного газу, вугілля та електроенергії з Росії стрімко зросли.

Обмеження і вигоди Китаю у "відносинах без кордонів" з Росією

Сі Цзіньпінь поділяє ворожість Путіна до Заходу і НАТО, але це не означає, що китайський лідер допомагатиме Москві без власної вигоди. Першочерговим стратегічним завданням Сі є процвітання і безпека Китаю, а не порятунок Росії, яка наблизилась до економічного краху через війну проти України.

Пекін купує частину нафти, яка раніше експортувалася до Європи, але з величезною знижкою. Китай допомагатиме Росії лише у тому обсязі, в якому він не ризикуватиме потрапити під санкції і не ставитиме під загрозу свої торговельні домовленості зі США та ЄС.

Задекларована "безмежна дружба" Москви та Пекіна має суттєві обмеження.

Водночас більше занепокоєння у росіян має викликати те, що Китай збільшив плату за свою підтримку. Річ у тому, що Пекін вимагає території зі ресурсами. Інакше, що взяти із зубожілої держави-ізгоя, яка відчайдушно намагається отримати бодай якусь підтримку,

– наголошують експерти.

Важливо! За таких умов на Росію чекає один із двох сценаріїв – розпад на незалежні республіки або переворот і усунення Путіна. Так чи інакше, росіян чекає громадянський конфлікт, і в обох випадках цим скористається Китай, який вже має обіцянку від офіційної Москви.

Що це означає для росіян? Росіянам слід всерйоз і задуматись про своє майбутнє та вирішити, що залишиться від Росії після розпаду держави або де-факто анексії Китаєм східних територій.

Чим швидше росіяни припинять безглузду і самовбивчу війну проти України, тим більше чоловічого населення збережеться для відбудови країни у постпутінську епоху,

– йдеться у статті.

Оскільки Росія незабаром більше не матиме коштів на інформаційні операції та дезінформаційні кампанії на Заході, життя "агентів впливу" стане проблематичним. Вже зараз деякі з них переходять від промосковської риторики до прокитайської, відчуваючи реальну геополітичну силу та неминучість краху Москви.