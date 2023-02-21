Об этом 24 Каналу рассказал кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе Иван Преображенский. По его словам, отношения между Китаем и Россией еще до начала полномасштабной войны не были равноправными. Но для Пекина все же важно, чтобы Москва сохраняла определенную военную силу.

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Каким может быть "мирный план" от Китая

Китаю не выгоден абсолютный разгром России в войне. А особенно – демилитаризация оккупантов и избавление от ядерного оружия.

Как отметил Преображенский, хотя Россия продемонстрировала свою слабость во время войны против Украины, но она все еще нужна Китаю. Там могут рассчитывать, что Москва поможет Пекину в случае войны против Тайваня. Также не стоит забывать о ядерном арсенале оккупантов.

Китаю нужна Россия в любом случае. Хотя бы как источник сырья. Чем хуже положение России – тем лучше для Китая, но при одном условии – что Россия остается важным военным союзником для Китая. Экономически ситуация пусть усугубляется, но пусть Россия сохранит армию. И сможет кинуть ее в поддержку Китая, если потребуется,

– считает Преображенский.

Какой мирный план может предложить Китай: смотрите видео

Он предполагает, что "мирный план" Китая будет содержать определенные условия относительно Крыма и освобождение других оккупированных территорий Украины. По всей вероятности, Пекин будет готов оказать серьезную экономическую помощь России после остановки войны. Так они привяжут Москву к себе с помощью долгов и кредитов.

По словам Преображенского, Китаю абсолютно все равно, кто будет дальше руководить Россией. Главное, чтобы этот человек был покорный Пекину.

Что за "мирный план" от Китая: коротко