Об этом 24 Каналу рассказал кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе Иван Преображенский. По его словам, отношения между Китаем и Россией еще до начала полномасштабной войны не были равноправными. Но для Пекина все же важно, чтобы Москва сохраняла определенную военную силу.
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Каким может быть "мирный план" от Китая
Китаю не выгоден абсолютный разгром России в войне. А особенно – демилитаризация оккупантов и избавление от ядерного оружия.
Как отметил Преображенский, хотя Россия продемонстрировала свою слабость во время войны против Украины, но она все еще нужна Китаю. Там могут рассчитывать, что Москва поможет Пекину в случае войны против Тайваня. Также не стоит забывать о ядерном арсенале оккупантов.
Китаю нужна Россия в любом случае. Хотя бы как источник сырья. Чем хуже положение России – тем лучше для Китая, но при одном условии – что Россия остается важным военным союзником для Китая. Экономически ситуация пусть усугубляется, но пусть Россия сохранит армию. И сможет кинуть ее в поддержку Китая, если потребуется,
– считает Преображенский.
Какой мирный план может предложить Китай: смотрите видео
Он предполагает, что "мирный план" Китая будет содержать определенные условия относительно Крыма и освобождение других оккупированных территорий Украины. По всей вероятности, Пекин будет готов оказать серьезную экономическую помощь России после остановки войны. Так они привяжут Москву к себе с помощью долгов и кредитов.
По словам Преображенского, Китаю абсолютно все равно, кто будет дальше руководить Россией. Главное, чтобы этот человек был покорный Пекину.
Что за "мирный план" от Китая: коротко
- На Мюнхенской конференции глава МИД Китая Ван И заявил, что войну России против Украины нужно срочно заканчивать. Там предлагают "мирную инициативу" для обеих стран.
- В настоящее время точные детали неизвестны. Однако там есть как поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины, так и предложение учитывать пророссийские "законные интересы всех государств в сфере безопасности".
- Президент Владимир Зеленский отметил, что не видел никакого документа от Китая. Он справедливо считает, что государства должны поддержать "формулу мира", представленную Украиной.