Про це 24 Каналу розповів фахівець з далекосхідної політики Артур Харитонов. За його словами, попри все, Китай має ще й власні геополітичні цілі – як напад на Тайвань.

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Комунікація між Китаєм, Іраном та Росією посилюється

Як наголосив Харитонов, складно спрогнозувати, чи Китай готовий напасти на Тайвань. Однак ризики дійсно існують. Це залежить від того, чи готовий Пекін закриватися від світу і перетворюватися на величезну КНДР.

Хтось думає, що це невигідно. Але, перепрошую, Путіну та Росії теж було невигідно. Але є що є. Також минулого тижня Сі приймав у себе Раїсі і робив "вічний союз" з Іраном, закупляючи "Шахеди", інші види озброєння та інвестуючи в іранське військове виробництво,

– зауважив Харитонов.

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На які кроки йтиме Китай та як випробовуватиме Захід – все залежить від самого Китаю. Однак очевидно, що комунікація між Москвою-Тегераном-Пекіном посилюється.

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