Об этом 24 Каналу рассказал специалист по дальневосточной политике Артур Харитонов. По его словам, несмотря на все, Китай имеет еще и собственные геополитические цели – как нападение на Тайвань.

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Коммуникация между Китаем, Ираном и Россией усиливается

Как подчеркнул Харитонов, сложно спрогнозировать, готов ли Китай напасть на Тайвань. Однако риски действительно существуют. Это зависит от того, готов Пекин закрываться от мира и превращаться в огромную КНДР.

Кто-то думает, что это невыгодно. Но, извиняюсь, Путину и России тоже было невыгодно. Но есть что есть. Также на прошлой неделе Си принимал у себя Раиси и делал "вечный союз" с Ираном, закупая "Шахеды", другие виды вооружения и инвестируя в иранское военное производство,

– заметил Харитонов.

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На какие шаги пойдет Китай и как будет испытывать Запад – все зависит от самого Китая. Однако очевидно, что коммуникация между Москвой-Тегераном-Пекином усиливается.

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