Об этом 24 Каналу рассказал специалист по дальневосточной политике Артур Харитонов. По его словам, несмотря на все, Китай имеет еще и собственные геополитические цели – как нападение на Тайвань.
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Коммуникация между Китаем, Ираном и Россией усиливается
Как подчеркнул Харитонов, сложно спрогнозировать, готов ли Китай напасть на Тайвань. Однако риски действительно существуют. Это зависит от того, готов Пекин закрываться от мира и превращаться в огромную КНДР.
Кто-то думает, что это невыгодно. Но, извиняюсь, Путину и России тоже было невыгодно. Но есть что есть. Также на прошлой неделе Си принимал у себя Раиси и делал "вечный союз" с Ираном, закупая "Шахеды", другие виды вооружения и инвестируя в иранское военное производство,
– заметил Харитонов.
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На какие шаги пойдет Китай и как будет испытывать Запад – все зависит от самого Китая. Однако очевидно, что коммуникация между Москвой-Тегераном-Пекином усиливается.
Как в Украине реагируют на инициативы Китая
- Президент Украины Владимир Зеленский уже отреагировал на мирные инициативы Китая. Он отметил, что Киев подготовил формулу мира и ожидает, что другие страны поддержат украинскую инициативу.
- В украинской формуле мира речь идет о наказании агрессора, усилении санкций против России, оказании помощи нашим государством и т.д.
- Пока точные детали мирной инициативы от Китая неизвестны. Но нужно осторожно относиться к таким шагам. В Пекине постоянно говорят о мире, но также рассказывают о "новой эре" в отношениях между Китаем и Россией.