Итак, учитывая предыдущее поведение Китая, он вряд ли решится на такой шаг. Такое мнение 24 Каналу выразил политтехнолог Михаил Шейтельман.

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Решится ли Китай предоставить России оружие

Накануне Пекин озвучил свой "мирный план" по завершению войны России против Украины. В нем он озвучил свою позицию, но пытался максимально "сгладить углы". Например, не написал прямо, что Россия должна вывести свои войска с оккупированных территорий Украины, но отметил территориальную целостность нашего государства.

Что касается поставок вооружения стране-агрессору, то Китай не готов делать это напрямую. Однако возможны промежуточные варианты.

Есть такие прокси-варианты. К примеру, Северная Корея поставляет России определенное количество снарядов, это количество может внезапно увеличиться. Китай будет поставлять КНДР, а она России,

– предположил политтехнолог.

В любом случае, такой сценарий будет неприятным для нас. В то же время, если это прокси-вариант, то он не может быть масштабным.

Шейтельман предположил, решится ли Китай предоставить России оружие: смотрите видео

Поспособствует ли этому визит Лукашенко в Китай

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко находится с визитом в Пекине. Он одержим желанием заработать денег и если бы можно было это сделать на торговле китайским оружием, он согласился бы. Однако Пекину не нужно, чтобы Лукашенко знал о таких схемах.

Главная цель Лукашенко – не торговля оружием, хотя он может попробовать. Он имеет огромные экономические связи с Китаем, он сделал большую ставку за последнее десятилетие на КНР,

– заметил Шейтельман.

Для Беларуси Китай является важным партнером по торговле и инвестициям. К примеру, под Минском построен огромный китайский технопарк, имеющий налоговые льготы до 2060 года. На нем китайцы производят продукцию на экспорт в Евросоюз.

Следовательно, это очередной рабочий визит самопровозглашенного лидера Беларуси в Китай.

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