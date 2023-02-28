Другая часть аналитиков видит в визите Лукашенко в Китай попытку белорусского диктатора ослабить влияние Кремля на его режим. Журналист 24 Канала Алексей Печий проанализировал, с чем действительно связан визит Лукашенко в Пекин.

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Китай не хочет допустить, чтобы Россия разгромно проиграла войну

Самолет белорусского диктатора Александра Лукашенко 28 февраля приземлился в Пекине. Визит диктатора в Китай продлится до 2 марта. У него запланирован ряд встреч с китайскими чиновниками и руководством ведущих китайских корпораций.

Кроме этого, Лукашенко и Си Цзиньпин должны провести переговоры в узком и расширенном составе. Предварительно после их окончания будет подписан "большой пакет документов по развитию отношений в ключевых сферах".

Такой визит диктатора в Пекин довольно тревожный, учитывая предупреждение американской стороны, что Китай рассматривает возможность поставки оружия России – такой как ударные беспилотники, артиллерию и боеприпасы.

Все это Китай якобы стремится сделать, чтобы помочь России сорвать контрнаступление ВСУ весной. И здесь можно предположить, что Китай просто не хочет допустить того, чтобы Россия разгромно проиграла эту войну. А если быть точнее, Китай не заинтересован в том, чтобы Россия проиграла, скажем так, на условиях Украины при поддержке США.

Ибо тогда это поставит под удар сам Китай, исповедующий подобную кремлевской риторику. В частности, в подтверждение этого тезиса есть "мирный план" Китая, требующий снятия санкций с России, прекращения огня и переговоры без предварительного вывода российских войск из Украины.

Китай выступает за окончание войны, но на тех условиях, которые будут отличаться от украинских и западных. Это даст Китаю бонусы влияния в геополитике. Итак, уже звучат предположения, что Беларусь просто станет хабом для перебрасывания оружия, чтобы избежать западных санкций, о которых уже предупреждают США.

В Госдепе США заявили, что тот факт, что Китай согласился принять визит белорусского диктатора Александра Лукашенко – это свидетельство того, что Пекин пытается усилить свое взаимодействие с Россией. Ведь Лукашенко не может презентовать себя как отдельного от Кремля игрока. Об этом заявил представитель Государственного департамента США Нед Прайс.

Лукашенко намекнул, какое оружие Россия может получить от Китая

В преддверии вылета в Китай Лукашенко уже успел похвастаться тем, что якобы несмотря на санкции, Беларусь вместе с Россией производит разные типы вооружений и продает их в 57 стран. Он заверил, что все, что нужно для производства оружия, он получает от России.

И, мол, того оружия столько, что он может позволить себе экспортировать его в 57 стран. А еще добавил, что Беларусь успешно разрабатывает современные образцы вооружения, такие как реактивные снаряды и артиллерийские боеприпасы большого калибра.

И после такого анонса уже есть опасения, что именно это Китай и будет поставлять в Беларусь, а Лукашенко будет выдавать это за свое.

Хотя, с другой стороны, после взрыва на аэродроме Мачулищи, Лукашенко требовал усиления безопасности внутри Беларуси и выглядел откровенно растерянно. А потому выдал очередной бред о том, что Украина должна наконец сесть за стол переговоров с Москвой, которая "еще ничего не начинала".

Вашингтон предупредил Пекин

В Вашингтоне уже откровенно предупредили Пекин, что китайская помощь России в виде любого летального оружия может иметь трагические последствия, которые вызовут вопросы со стороны других стран по отношению к политике Пекина.

То есть, спикер Госдепартамента США Нед Прайс прямо заявил, что такая помощь будет, цитирую "очень четким сигналом для стран во всем мире о лживости заявлений Китая о том, что он не занимает ни одной стороны в этой войне".

Прайс отмечает, что другие страны уже задают вопрос о том, почему Китай поддерживает Россию другими способами, включая экономическую, дипломатическую, политическую помощь, а также поддерживает Москву своей риторикой.

В частности, это касается и стран ЕС, с которыми стремится сблизиться Китай. Ведь уже в ближайшие недели Пекин планируют посетить чиновники ЕС.

Позже госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил обеспокоенность администрации Джо Байдена тем, что Китай рассматривает возможность предоставления смертоносной помощи России и предупредил, что Пекин столкнется с последствиями такого шага.

Экономика Китая уже страдает

И что важно – одни намерения Китая помочь России уже наносят удар по экономике Поднебесной. Производитель AirPods для компании Apple заявил сегодня, что поставщики Apple пытаются покинуть Китай, чтобы предотвратить последствия эскалации напряженности между Пекином и Вашингтоном.

В настоящее время компании уже исследуют страны за пределами Китая. К примеру, производитель наушников уже инвестирует первые 280 миллионов долларов в новый завод во Вьетнаме, к тому же рассматривает расширение в Индии. Причем Вашингтон только приветствует такие шаги, но, похоже, это только начало.

Такой отток капитала приведет к далеко идущим последствиям для Китая. А значит, еще есть шанс того, что Лукашенко действительно пытается просто расширить сотрудничество с Китаем, чтобы ограничить влияние Кремля на свою власть. Выживание режима Лукашенко на 100% зависит от Путина. В то время как до 2020 года, Лукашенко удавалось лавировать между Россией и Европой.

Кремль теряет партнеров

Однако в Кремле наверняка сейчас озабочены еще и тем, что старые партнеры России все больше выходят с ее орбиты. Например, накануне Киев посетил министр иностранных дел Саудовской Аравии.

Причем, это был первый визит такого уровня за все время с установления дипломатических отношений между двумя странами, то есть с 1993 года.

В частности, Эр-Рияд выделил пакет гуманитарной помощи на 400 миллионов долларов, а также заявил, что готов вести диалог по послевоенному восстановлению Украины. И это стало ударом для Кремля, который считал, что Саудовская Аравия не будет поддерживать Украину.

Но такой визит саудовского министра имеет и более широкий геополитический контекст. Сегодня координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США считают положительным шагом, что министерская делегация Саудовской Аравии посетила Киев.

Он заявил, что Вашингтон надеется увидеть больше поддержки от арабских стран в ближайшие месяцы.

Но, наверное, наибольший удар сегодня по самоуверенности Кремля нанес Казахстан, которому еще недавно угрожали россияне, уверяя, что он следующий после Украины.

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев 28 февраля встречал в своей резиденции госсекретаря США Энтони Блинкена и поблагодарил США за поддержку суверенитета Казахстана.