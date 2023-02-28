Інша частина аналітиків вбачає у візиті Лукашенка в Китай спробу білоруського диктатора послабити вплив Кремля на його режим. Журналіст 24 Каналу Олексій Печій проаналізував, з чим насправді пов'язаний візит Лукашенка в Пекін.

Дивіться також "Мирний план" у тумані війни: які цілі переслідує Китай і як хоче використати Росію

Китай не хоче дозволити, щоб Росія розгромно програла війну

Літак білоруського диктатора Олександра Лукашенка 28 лютого приземлився у Пекіні. Візит диктатора до Китаю триватиме до 2 березня. У нього заплановано низку зустрічей з китайськими посадовцями та керівництвом провідних китайських корпорацій.

Окрім цього, Лукашенко і Сі Цзіньпін мають провести переговори у вузькому і розширеному складах. Попередньо, після їх закінчення буде підписано "великий пакет документів щодо розвитку відносин у ключових сферах".

Такий візит диктатора до Пекіну доволі тривожний з огляду на попередження американської сторони, що Китай розглядає можливість постачання зброї Росії – такої як ударні безпілотники, артилерія та боєприпаси.

Все це Китай нібито прагне зробити, аби допомогти Росії зірвати контрнаступ ЗСУ навесні. І тут можна припустити, що Китай просто не хоче дозволити того, аби Росія розгромно програла цю війну. А якщо бути точнішим, Китай не зацікавлений у тому, аби Росія програла, скажімо так, на умовах України, за підтримки США.

Бо тоді це поставить під удар сам Китай, який сповідує подібну до кремлівської риторику. Зокрема, на підтвердження цієї тези є "мирний план" Китаю, який вимагає зняття санкцій з Росії, припинення вогню та переговори без попереднього виведення російських військ з України.

Китай виступає за закінчення війни, але на тих умовах, які відрізнятимуться від українських та західних. Це дасть Китаю бонуси впливу у геополітиці. Отже, вже лунають припущення, що Білорусь просто стане хабом для перекидання зброї, аби уникнути західних санкцій, про які вже попереджають США.

У Держдепі США заявили, що той факт, що Китай погодився прийняти візит білоруського диктатора Олександра Лукашенка – це свідчення того, що Пекін намагається посилити свою взаємодію з Росією. Адже Лукашенко не може презентувати себе, як окремого від Кремля гравця. Про це заявив речник Державного департаменту США Нед Прайс.

Лукашенко натякнув, яку зброю Росія може отримати від Китаю

Напередодні вильоту в Китай Лукашенко вже встиг похизуватися тим, що нібито незважаючи на санкції, Білорусь разом із Росією виробляє різні типи озброєнь і продає їх у 57 країн. Він запевнив, що все що потрібно для виробництва зброї, він отримує від Росії.

І, мовляв, тієї зброї стільки, що він може собі дозволити експортувати її в 57 країн. А ще додав, що нібито Білорусь успішно розробляє сучасні зразки озброєння, такі як реактивні снаряди та артилерійські боєприпаси великого калібру.

І після такого анонсу вже є побоювання, що саме це Китай і буде постачати в Білорусь, а Лукашенко виставлятиме це за своє.

Хоча, з іншого боку, після вибуху на аеродромі Мачулищі, Лукашенко вимагав посилення безпеки всередині Білорусі і виглядав, відверто, розгублено. А тому видав чергову маячню про те, що Україна має нарешті сісти за стіл переговорів із Москвою, яка "ще нічого не починала".

Вашингтон попередив Пекін

У Вашингтоні вже відверто попередили Пекін, що китайська допомога Росії у вигляді будь-якої летальної зброї може мати трагічні наслідки, що викличуть запитання з боку інших країн стосовно політики Пекіна.

Тобто, речник Держдепартаменту США Нед Прайс прямо заявив, що така допомога буде, цитую "дуже чітким сигналом для країн в усьому світі про брехливість заяв Китаю про те, що він не займає жодної сторони в цій війні".

Прайс наголошує, що інші країни вже ставлять запитання про те, чому Китай підтримує Росію в інших способах, включаючи економічну, дипломатичну, політичну допомогу, а також підтримує Москву своєю риторикою.

Зокрема, це стосується і країн ЄС, з якими прагне зблизитися Китай. Адже вже найближчими тижнями Пекін планують відвідати високопосадовці ЄС.

Пізніше держсекретар США Ентоні Блінкен підтвердив стурбованість адміністрації Джо Байдена тим, що Китай розглядає можливість надання смертоносної допомоги Росії і попередив, що Пекін зіткнеться з наслідками такого кроку.

Економіка Китаю вже страждає

І що важливо – самі лише наміри Китаю допомогти Росії вже завдають удару по економіці Піднебесної. Виробник AirPods для компанії Apple заявив сьогодні, що постачальники Apple намагаються покинути Китай, щоб запобігти наслідкам ескалації напруженості між Пекіном і Вашингтоном.

Наразі компанії вже досліджують країни за межами Китаю. Наприклад, виробник навушників вже інвестує початкові 280 мільйонів доларів у новий завод у В'єтнамі, до того ж розглядає розширення в Індії. Причому Вашингтон тільки вітає такі кроки, але, схоже, це лише початок.

Такий відтік капіталу призведе до далекосяжних наслідків для Китаю. А отже, ще є шанс того, що Лукашенко насправді намагається просто розширити співробітництво з Китаєм, аби обмежити вплив Кремля на свою владу. Наразі виживання режиму Лукашенка на 100% залежить від Путіна. Тоді як до 2020 року, Лукашенкові вдавалося лавірувати між Росією та Європою.

Кремль втрачає партнерів

Однак у Кремлі, напевно, зараз стурбовані ще й тим, що старі партнери Росії все більше виходять з її орбіти. Наприклад, напередодні Київ відвідав міністр закордонних справ Саудівської Аравії.

Причому це був перший візит такого рівня за весь час з встановлення дипломатичних відносин між двома країнами, тобто з 1993 року.

Зокрема, Ер-Ріяд виділив пакет гуманітарної допомоги на 400 мільйонів доларів, а також заявив, що готовий вести діалог щодо післявоєнної відбудови України. І це стало ударом для Кремля, який вважав, що Саудівська Аравія не підтримуватиме Україну.

Але такий візит саудівського міністра має і ширший геополітичний контекст. Сьогодні координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що США вважають позитивним кроком те, що міністерська делегація Саудівської Аравії відвідала Київ.

Він заявив, що Вашингтон сподівається побачити більше підтримки від арабських країн впродовж найближчих місяців.

Але, напевно, найбільшого удару сьогодні по самовпевненості Кремля завдав Казахстан, якому ще не так давно погрожували росіяни, запевняючи, що він наступний після України.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв 28 лютого зустрічав у своїй резиденції держсекретаря США Ентоні Блінкена і подякував США за підтримку суверенітету Казахстану.