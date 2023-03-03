Об этом 24 Каналу рассказала председатель правления Украинской ассоциации китаеведов Вита Голод. По ее словам, Китай подтвердил, что у него нет территориальных претензий к России и не пойдет на такие шаги.

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Противостояние с США – в фокусе

Вита Голод считает, что Китай сейчас сконцентрирован на определенном противостоянии с США. Она ссылается на китайские документы, в которых указано, что это противостояние – самая большая угроза безопасности КНР.

Как отметила Вита Голод, Китай вынужден защищаться в этом противостоянии, а потому ищет себе возможных союзников. Эту роль прекрасно исполнил самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, который сразу же заявил, что поддерживает Китай во всех его геополитических стремлениях.

"То есть Китай вынужден защищаться в этом противостоянии. Еще 28 февраля был комитет по иностранным делам США, где был поддержан ряд законов, которые, конечно, не понравятся Китаю. Это продолжение поддержки акта поддержки Тайваня, привлечение ответственности Китая по аэростатам, наложение санкций на китайские компании", – отметила Вита Голод.

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Глава правления Украинской ассоциации китаеведов отметила, что американо-китайское противостояние вовсе не на руку Украине и сказала, что не нужно связывать ситуацию с Тайванем с Украиной, поскольку природа этих конфликтов – разная.

Что касается России, то, по словам Виты Голод, Китай еще в начале полномасштабного вторжения России в Украину не стал определять территориальные претензии к России и в дальнейшем будет придерживаться этого принципа.

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