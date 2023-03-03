Про це 24 Каналу розповів політолог Тарас Семенюк. За його словами, Китай хоче стати "іконою" авторитарного світу на противагу лідерства США у демократичній частині планети.
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Китай засвідчив свою позицію
Тарас Семенюк вважає, що "мирний план" Китаю – це позиція та чітка демонстрація того, як КНР бачить світ довкола. Якби у Пекіні дійсно хотіли б завершення війни, то там би назвали чіткі кроки, за якими варто слідувати, щоб закінчити війну.
Ця політика – це політика викривлених дзеркал. Мені здається, що Китай може більше, аніж просто давати якісь певні загальні поняття того що відбувається довкола світу,
– сказав політолог.
Також у цій позиції немає чіткого визначення, хто є агресор, а хто жертва.
Без чіткої позиції не тільки Китай
"Це є фундаментальним, чого бракує сьогоднішній міжнародній спільноті. Окремим ключовим країнам. Я говорю не тільки про Китай, я говорю про Індію, Ватикан, про Папу Римського, який теж не має чіткої позиції", – сказав Семенюк.
Він також додав, що в соціальній доктрині католицької церкви чітко визначено, що у випадку нападу на якусь країну – вона повинна захищатись зі зброєю в руках.
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Політолог переконаний, що Китай – це країна, яка позиціювала себе як гегемон, але тепер вона скочується до абстрактної позиції у питанні визначення ініціатора війни.
"Китай міг чітко визначити, що Росія – агресор і вона спричинила війну та порушення всього світоустрою, а не перекидати на НАТО й говорити, що жертва винна в тому, що її зґвалтували", – зауважив Семенюк.
Як у світі відреагували на план Китаю
- Генсек НАТО Єнс Столтенберг, наголосив, що Китай не користується великою довірою, тому що не зміг засудити незаконне вторгнення в Україну, а також підписав за кілька днів до вторгнення угоду між президентом Сі та Путіним про безмежне партнерство з Росією.
- А от у Росії пропозиції КНР підтримали. В тамтешньому МЗС заявили, що Росія поділяє міркування Пекіна й відкрита до досягнення цілей СВО політико-дипломатичним шляхом.
- Президент США Джо Байден відкинув запропонований "мирний план" Китаю. Він вважає, що його реалізація піде тільки на користь Росії.