Об этом 24 Каналу рассказал политолог Тарас Семенюк. По его словам, Китай хочет стать "иконой" авторитарного мира в противовес лидерству США в демократической части планеты.
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Китай показал свою позицию
Тарас Семенюк считает, что "мирный план" Китая – это позиция и четкая демонстрация того, как КНР видит окружающий мир. Если бы в Пекине действительно хотели бы завершение войны, то там бы назвали четкие шаги, за которыми следует следовать, чтобы закончить войну.
Эта политика – это политика искривленных зеркал. Мне кажется, что Китай может больше, чем просто давать какие-то общие понятия происходящего вокруг света.
– сказал политолог.
Также в этой позиции нет четкого определения, кто агрессор, а кто жертва.
Без четкой позиции не только Китай
"Это фундаментальное, чего не хватает сегодняшнему международному сообществу. Отдельным ключевым странам. Я говорю не только о Китае, я говорю об Индии, Ватикане, о Папе Римском, который тоже не имеет четкой позиции", – сказал Семенюк.
Он также добавил, что в социальной доктрине католической церкви четко определено, что в случае нападения на какую-либо страну она должна защищаться с оружием в руках.
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Политолог убежден, что Китай – это страна, позиционировавшая себя как гегемон, но теперь она скатывается к абстрактной позиции в вопросе определения инициатора войны.
"Китай мог четко определить, что Россия - агрессор и она повлекла за собой войну и нарушение всего мироустройства, а не спихивать на НАТО и говорить, что жертва виновата в том, что ее изнасиловали", – отметил Семенюк.
Как в мире отреагировали на план Китая
- Генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что Китай не пользуется большим доверием, потому что не смог осудить незаконное вторжение в Украину, а также подписал за несколько дней до вторжения соглашение между президентом Си и Путиным о безграничном партнерстве с Россией.
- А вот в России предложения КНР поддержали. В тамошнем МИД заявили, что Россия разделяет соображения Пекина и "открыта для достижения целей СВО политико-дипломатическим путем".
- Президент США Джо Байден отверг предложенный "мирный план" Китая. Он считает, что его реализация пойдет только в пользу России.