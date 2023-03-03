Об этом 24 Каналу рассказал политолог Тарас Семенюк. По его словам, Китай хочет стать "иконой" авторитарного мира в противовес лидерству США в демократической части планеты.

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Китай показал свою позицию

Тарас Семенюк считает, что "мирный план" Китая – это позиция и четкая демонстрация того, как КНР видит окружающий мир. Если бы в Пекине действительно хотели бы завершение войны, то там бы назвали четкие шаги, за которыми следует следовать, чтобы закончить войну.

Эта политика – это политика искривленных зеркал. Мне кажется, что Китай может больше, чем просто давать какие-то общие понятия происходящего вокруг света.

– сказал политолог.

Также в этой позиции нет четкого определения, кто агрессор, а кто жертва.

Без четкой позиции не только Китай

"Это фундаментальное, чего не хватает сегодняшнему международному сообществу. Отдельным ключевым странам. Я говорю не только о Китае, я говорю об Индии, Ватикане, о Папе Римском, который тоже не имеет четкой позиции", – сказал Семенюк.

Он также добавил, что в социальной доктрине католической церкви четко определено, что в случае нападения на какую-либо страну она должна защищаться с оружием в руках.

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Политолог убежден, что Китай – это страна, позиционировавшая себя как гегемон, но теперь она скатывается к абстрактной позиции в вопросе определения инициатора войны.

"Китай мог четко определить, что Россия - агрессор и она повлекла за собой войну и нарушение всего мироустройства, а не спихивать на НАТО и говорить, что жертва виновата в том, что ее изнасиловали", – отметил Семенюк.

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