Тому Лукашенко дуже сподівається на Сі Цзіньпіна. Про це 24 Каналу сказав російський публіцист Андрій Піонтковський.

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Китай навряд чи піде на загострення

За словами публіциста, війна в Україні пом'якшила конфлікту між Путіним та Лукашенко, який досяг піка після виборів. Усі три опозиційні кандидати були кремлівськими. "Путін 30 років намагався перетворити Лукашенка на секретаря мінського обкому, той не погоджувався. Цей конфлікт завжди є, зараз він очевидний", – каже Піонтковський.

До слова, продовжує він, Владіміра Макея вбили через те, що той був основним каналом зв'язку не стільки із Заходом, скільки з Китаєм. "Лукашенко хотів отримати від Сі ту ж заяву, яку він зробив щодо Казахстану. Китай дав гарантії його територіальної цілісності", – нагадав публіцист.

Це була дуже важлива гра, каже Піонтковський, і зараз вона продовжується.

Китай може не піти відкрито проти США, але використовуватиме інші шляхи. У нього маса держав, через які він може передавати те чи інше озброєння. Я відчуваю, що Вашингтон налаштований дуже серйозно. Думаю, Сі не піде на таке загострення,

– вважає Андрій Піонтковський.

Піонтковський акцентує: Китай та США – економічні сіамські близнюки. Американський та європейський ринки дуже важливі для китайців. Варто зважати й на потужний технологічний стрибок Китаю завдяки західним технологіям. Крім того, Захід також багато в чому залежний.

Зараз йдуть дуже серйозні переговори. Мені здається, те, що Китай дозволяє просочуватися чуткам про те, що ось-ось Китай почне військову допомогу Росії – це інструмент тиску на США, рішення якихось глобальних економічних питань між ними,

– акцентує публіцист.

Так, Китай виторговує собі преференції. Тому Піонтковський запевняє, що країна навряд чи зараз кине такий виклик США.

"Ми дорікнули Заходу за певну боязкість. Врешті-решт їх як керівників своїх держав можна зрозуміти, адже вони обиралися для того, щоб захищати життя своїх співгромадян. Якщо є можливість виграти якийсь геополітичний конфлікт, ліквідувати загрозу своїй безпеці життями інших громадян… Мабуть, політика – справа жорстка. Але мені здається, певні комплекси вони відчувають", – пояснив публіцист.

Саме тому, продовжує він, Захід намагається компенсувати свою несміливість безкомпромісною реакцією на можливу підтримку агресора Китаєм.

"У цьому питання Захід готовий піти дуже далеко. Американці розуміють, що зараз для них і всього світу робить Україна, і тому будуть принципові", – підсумував Андрій Піонтковський.

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