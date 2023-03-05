Об этом в эфире 24 Канала рассказал белорусский журналист, медиаэксперт, советник Светланы Тихоновской Франак Вячорка. Он убежден, что Лукашенка не воспринимают серьезно в политическом поле и потому обходят сотрудничество с ним.

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Вячорка сообщил, что от этого визита не следует ожидать серьезных результатов.

Для Лукашенка это была возможность легитимироваться, потому что после 2020 года с ним никто не встречался, кроме Владимира Путина, губернаторов России и президента Зимбабве,

– добавил говорящий.

"Все было очень формально"

Встреча с Си Цзиньпинем для Лукашенкоа открывает новую дверь и показывает, что у него еще есть какая-то легитимность. На Западе его не признают, но Китай встречается с ним, отметил журналист.

Он убежден, что для Пекина эта встреча была рабочей, возможно, запланированной давно. Подобные визиты от каждого руководителя государства планируются Китаем заранее.

Пекин сделал все очень формально, издал очень формальные релизы, объявили, что с Лукашенко обсудили "мирный план" Китая по поводу войны в Украине. Лукашенко сообщил, что полностью поддерживает план Китая.

По словам Вячорки, Лукашенковские медиа написали, что Китай готов инвестировать в белорусские свинофермы и медицинские учреждения, но вряд ли так будет на самом деле. Ведь в прошлые разы, когда Лукашенко летал в Китай и многое обещал, в конце концов происходил "пшик".

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Обсуждалось ли белорусское посредничество в поставках оружия

Эксперты предполагают, что, возможно, одной из тем обсуждения были поставки китайского оружия в Россию через Беларусь. Однако эксперт подчеркнул, что логистически это очень неудобно и Китаю не нужен Лукашенко, чтобы поставлять оружие, даже секретно России.

Я думаю, что они смогли бы договориться другим, более простым путем, чем из-за этого дурака, который сидит в Беларуси и неизвестно что сделает. Сейчас с ним никто ничего не хочет подписывать, потому что непонятно, как он это использует в свою пользу,

– добавил говорящий.

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