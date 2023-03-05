Про це в ефірі 24 Каналу розповів білоруський журналіст, медіаексперт, радник Світлани Тихоновської Франак Вячорка. Він переконаний, що Лукашенка не сприймають серйозно в політичному полі і тому оминають співпрацю з ним.

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Вячорка повідомив, що від цього візиту не варто очікувати серйозних результатів.

Для Лукашенка це була можливість легітимізуватися, тому що після 2020 року з ним ніхто не зустрічався, окрім Владіміра Путіна, губернаторів Росії та президента Зімбабве,

– додав мовець.

"Все було дуже формально"

Зустріч із Сі Цзіньпінем для Лукашенка відкриває нові двері і показує, що він ще має якусь легітимність. На Заході його не визнають, але Китай з ним зустрічається, зауважив журналіст.

Він переконаний, що для Пекіна ця зустріч була робочою, можливо, запланованою давно. Такі візити від кожного керівника держави плануються Китаєм заздалегідь.

Пекін зробив все дуже формально, видав дуже формальні релізи, оголосили, що з Лукашенком обговорили "мирний план" Китаю щодо війни в Україні. Натомість Лукашенко повідомив, що цілком підтримує план Китаю.

За словами Вячорки, Лукашенківські медіа написали, що Китай готовий інвестувати в білоруські свиноферми і медичні установи, але навряд так буде насправді. Адже минулі рази, коли Лукашенко літав до Китаю і багато чого обіцяв, зрештою відбувався "пшик".

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Чи обговорювалось білоруське посередництво в постачанні зброї

Експерти припускають, що можливо, однією з тем обговорення було постачання китайської зброї до Росії через Білорусь. Однак, експерт наголосив, що логістично це дуже незручно і Китаю не потрібен Лукашенко, щоб постачати зброю, навіть секретно до Росії.

Я думаю, що вони б змогли домовитися іншим, простішим шляхом, ніж через цього дурника, який сидить в Білорусі і невідомо що утне. Зараз з ним ніхто нічого не хоче підписувати, бо незрозуміло, як він це використає на свою користь,

– додав мовець.

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