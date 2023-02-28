Про це 24 Каналу розповів політолог Андрій Вігірінський. Він переконаний, що Лукашенко їде, аби заручитися протекторатом Китаю, як однієї з найвпливовіших країн у світі.

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Політолог зауважив, що у Лукашенка немає інтересу в успішному завершенні Росією війни. Для нього будуть катастрофічними наслідки участі у війні як союзника Росії.

Якщо Лукашенко в Пекіні буде домовлятися про воєнну співпрацю з Китаєм та Росією, то його становище ще більше погіршується, наголосив експерт. До того ж це перекреслить всі намагання Китаю останнього тижня: запрошення коаліції західних країн до діалогу, тези про недопущення односторонніх санкцій та про повагу до територіальної цілісності.

Як наддержава глобальної політики не можна з одного боку запрошувати до миру і діалогу, а з іншого – вчиняти так, як ті, кого ти звинувачуєш,

– додав мовець.

Лукашенко проситиме про протекцію

За словами Вігірінського, втягнення Лукашенка у війну призвело до його економічної ізоляції. Логістичне плече експорту Білорусі лежить через Росію, і в Лукашенка немає особливих важелів впливу на Кремль, а ринки збуту йому вкрай необхідні.

Так Білорусь стає повністю залежною від Росії. Для того, щоб Білорусі якось захиститися, їй необхідна диверсифікація, яка лежить в полюсі країн-партнерів Китаю. Саме Китай, а не Росія є країною, навколо якої об’єднуються, зауважив політолог.

До кого ти їдеш просити про протекцію перед умовним середнім братом, яким для Білорусі є Росія? До старшого брата, цим старшим братом є Китай,

– підкреслив експерт.

Вігірінський переконаний, що Лукашенко їде до Китаю за інвестиціями, бо йому необхідний фінансовий ринок. Перед виборами він хоче показати народу, що розвиває економіку. Мовляв, фінансовий спад на 5 мільярдів доларів в товарообігу за минулий санкційний рік Білорусь подолала з допомогою партнерів. Очевидно, такими партнерами можуть бути Іран та Китай.

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