Об этом в эфире 24 Канала рассказал заместитель председателя Объединенного переходного кабинета Беларуси Павел Латушко. Он добавил, что Лукашенко также может искать себе новую точку опоры в виде Китая вместо России.

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Новая точка опоры

По словам Павла Латушко, Россия стала проблемной точкой для Александра Лукашенко, потому ему важно найти нового союзника.

"Он не получает нужных ресурсов от России. Поэтому ему нужно поставить где-то вторую ногу. Китай – почему бы и нет. Он всегда смотрел на Китай и имел поддержку. Это логично", – отметил белорусский оппозиционер.

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Кроме того, Лукашенко мог вызвать сам Си Цзиньпин. Возможно, китайский лидер беспокоит ситуация на границе Беларуси с ЕС.

"Мы видим достаточно жесткую позицию Польши. Также к ней присоединяется Литва о закрытии товарных пунктов пропуска на границе с Польшей и железнодорожных с Литвой. Очереди растут. Следующим шагом может быть закрытие всей границы, о чем говорит правительство Польши", – сказал Латушко.

Это может привести к остановке транзита, важного для Китая.

Если условно на неделю закроется граница, Китай понесет миллиарды потерь. Образуются пробки из вагонов с обеих сторон границы. Лукашенко виноват в этом. Поэтому его будут спрашивать, что он планирует с этим делать,

– добавил оппозиционер.

Оружие и обход санкций

Тема оружия также может быть. Беларусь и Китай имеют совместное производство, например РСЗО "Полонез". Эта система производится именно в Беларуси и является очень дальним аналогом Хаймарса, привел пример Павел Латушко. Другой вопрос – обход санкций.

"Мы видим, что санкции для России достаточно велики. Если говорить о поставке оружия из Китая напрямую в Россию – это кризисно для Китая. Потому что американцы и Европа говорят, что будут реагировать на это. Почему бы не зайти через Беларусь под видом гражданских поставок и постараться "пропихнуть" военную технику", – предположил в эфире спикер.

Лукашенко хочет пожаловаться на Путина

Некоторые источники предполагают, что Александр Лукашенко хочет пожаловаться на Владимира Путина. Мол, именно Путин заставляет его более активно вступить в войну.

"Лукашенко будет пытаться получить поддержку со стороны Китая, чтобы сбалансировать давление со стороны России. Мол, высоко ценит предложения Китая по миру. Но те предложения, которые сделал Китай, они отвечают интересам только одной страны – агрессоров России и режима Лукашенко", – озвучил еще одну версию Латушко.

Китаю это может быть выгодным, потому что "ковидные истории" с протестами граждан по послаблению ограничений показали – народ оказывает влияние на власть.

"Китай понимает, что полное ослабление России отвечает их интересам – дешевле нефть, ресурсы. Но падение России может привести к тому, что следующим может быть Китай, власти видят эти угрозы", – предположил эксперт.

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