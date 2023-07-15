Прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан заявив, що Південна Африка має дотримуватися міжнародного права і вчинити "правильно", якщо президент Путін приїде в країну.

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Чому Путін може приїхати в ПАР

У Йоганнесбурзі 22 – 24 серпня відбудеться саміт блоку БРІКС у складі Бразилії, Росії, Індії, Китаю та Південної Африки. Раніше президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса повідомив, що саміт буде очним, тож Путін повинен приїхати на нього особисто.

Водночас у Кремлі стверджують, що ще не визначилися з форматом. А Сиріл Рамафоса заявив, що питання участі Путіна у саміті ще обговорюється й остаточних рішень немає.

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Прокурор МКС наголосив, що ПАР повинна вчинити "правильно", якщо в країну приїде Путін. Адже Південна Африка є добровільною державою-учасницею МКС і на собі відчувала злочини проти людства.

Також він зазначив, що Міжнародний кримінальний суд відповідно реагуватиме на те, що відбуватиметься на саміті БРІКС.

Південна Африка десятиліттями відчувала на собі злочин проти людства, злочин апартеїду, я не думаю, що їм потрібні мої повчання. Вони добровільно є державою-учасницею МКС, вони знають, що таке закон, і я думаю, що вони вчинять правильно. І ми оцінимо, що насправді відбувається на саміті БРІКС, і відповідним чином відреагуємо,

– сказав Карім Хан.

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